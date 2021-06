Die in a Gunfight: Alexandra Daddario e Diego Boneta nello scatenato trailer

Lionsgate ha diffuso il primo trailer di Die in a Gunfight, moderna action commedy su due amanti sfortunati interpretati da Alexandra Daddario e Diego Boneta, le cui famiglie sono coinvolte in una faida di sangue da secoli.

Una volta che Ben Gibbon e Mary Rathcart mettono gli occhi l'uno sull'altra per la prima volta, sanno che la loro relazione non riguarderà solo gli affari, ma diventerà molto personale. Sfortunatamente, i loro genitori non sono affatto entusiasti dell'idea e iniziano a escogitare modi per tenerli separati, con ogni mezzo necessario. A giudicare dalle numerose scazzottate presenti nel film, la violenza sarà un leit motiv costante in questa tormentata love story.

Collin Schiffli dirige Die In A Gunfight, scritto da Andrew Barrer e Gabriel Ferrari. Nel ricco cast, a fianco di Diego Boneta e Alexandra Daddario, troviamo Travis Fimmel, Billy Crudup, Justin Chatwin, Wade Allain-Marcus, Emmanuelle Chriqui, Nicola Correia-Damude, John Ralston, Michelle Nolden, Stuart Hughes, John Tench e Nevin Pajkic.

Questa la sinossi di Die in a Gunfight: Mary (Alexandra Daddario) e Ben (Diego Boneta) sono le sfortunate pecore nere di due potenti famiglie impegnate in una faida secolare e stanno per riaccendere una relazione dopo molti anni di separazione. Il loro amore proibito coinvolgerà Mukul (Wade Allain-Marcus), il migliore amico di Ben, che gli è debitore, Terrence (Justin Chatwin), l'aspirante protettore di Mary diventato stalker, Wayne (Travis Fimmel), un sicario australiano con una mente aperta e un codice etico, e la sua ragazza spirito libero, Barbie (Emmanuelle Chriqui). Mentre volano pugni e proiettili, diventa chiaro che i piaceri violenti avranno una fine violenta.