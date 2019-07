Dicktatorship - Fallo e basta!, clip esclusiva del film in prima tv su laF

Dicktatorship - Fallo e basta!, clip esclusiva del film di Gustav Hofer e Luca Ragazzi in onda stasera in prima Tv su laF.

Dicktatorship - Fallo e basta!, arriva stasera su LaF in prima TV. Il film, del quale oggi vi mostriamo una clip esclusiva, è un viaggio nell'Italia maschilista e sessista, con interventi di esperti come Laura Boldrini, Rocco Siffredi e Michela Murgia.

Dopo esser stato presentato in anteprima mondiale all'Hot Docs Canadian International Documentary Festival di Toronto, in Italia al Biografilm Festival di Bologna e proiettato nelle sale dal 10 al 12 giugno 2019, Dicktatorship - Fallo e basta!, il film di Gustav Hofer e Luca Ragazzi, sbarca in prima tv assoluta sul laF (Sky 135) mercoledì 10 luglio alle 21.10 per condurre i telespettatori in un caleidoscopico ed esilarante viaggio nel machismo dell'Italia di oggi, scoprendone le radici culturali e fotografando una parte di Paese ancora sessista e patriarcale.

Dicktatorship: una scena del film diretto da Luca Ragazzi e Gustav Hofer

Registi del pluripremiato Italy: Love It, or Leave It, Gustav Hofer, giornalista freelance e film-maker, e Luca Ragazzi, giornalista, critico cinematografico, fotografo e documentarista, fanno coppia nel lavoro e nella vita da vent'anni. Un giorno, a colazione, una battuta infelice dai toni maschilisti rischia di mettere in crisi il loro rapporto di coppia e la discussione che ne nasce diventa il pretesto per iniziare un'analisi puntuale del nostro Paese, dove il maschilismo e la violenza di genere hanno ancora un ruolo predominante, e per indagare su quelli che, secondo i due registi, sono i pilastri del sessismo in Italia: la scuola, la politica, i media, la famiglia e la Chiesa.

Durante questo viaggio Gustav e Luca, accanto a liceali, famiglie e diversi esperti nel campo della sociologia e della scienza, incontrano volti noti come Rocco Siffredi, il quale spiega il fascino del maschio latino, Michela Murgia, femminista affermata con cui discutono degli effetti del maschilismo tra e sulle donne e Laura Boldrini, che ha portato all'attenzione del Parlamento e dell'opinione pubblica temi importanti legati alla tutela dei più deboli e del ruolo delle donne, anche con una campagna per la "femminilizzazione" di alcuni termini, solitamente declinati sempre al maschile.

Dicktatorship: una scena del film

Tra integralisti cattolici, improbabili raduni per "uomini veri" ed esperimenti scientifici rivelatori, Gustav e Luca provano a orientarsi nell'intricato mondo dei rapporti di potere tra uomo e donna, domandandosi se la cosiddetta "crisi del maschio contemporaneo" sia dovuta alla sua perdita di potere o all'emancipazione femminile, scoprendo così quanto sia ancora vigente, nella società contemporanea, un sistema apertamente misogino e omofobo.

Dicktatorship. Fallo e basta!, una produzione DocLab in collaborazione con ZDF/ARTE, diretto da Gustav Hofer e Luca Ragazzi, sarà trasmesso su laF (Sky 135) stasera alle 21.10 in prima tv assoluta e Movieplayer vi presenta in esclusiva una video clip del film.