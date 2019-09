Dickinson, See e le altre serie originali disponibili al lancio di Apple TV+

Ecco tutte le serie tv disponibili al momento del lancio di Apple TV+. previsto per il 1 novembre negli USA.

Si avvicina il lancio di Apple TV+ e Apple annuncia la lineup delle serie originali disponibili al momento in cui la nuova piattaforma streaming prenderà il via, tra queste Dickinson e See.

Apple TV+, la nuova piattaforma streaming, debutterà ufficialmente venerdì 1 novembre negli Stati Uniti e il prezzo dell'abbonamento, almeno all'inizio, sarà di 4.99 dollari. Ecco che le serie disponibili da subito per chi si abbonerà al servizio.

See

Epico dramma interpretato da Jason Momoa e Alfre Woodard ambientato 600 anni nel futuro, dopo che un virus ha decimato la popolazione umano rendendo ciechi i superstiti. Gli umani dovranno adattarsi alla nuova situazione e trovare un modo per sopravvivere.

The Morning Show

Dramma prodotto e interpretato da Reese Witherspoon e Jennifer Aniston, con Steve Carell, che esplora il mondo dei programmi di news del mattino e l'ego di chi aiuta l'America a svegliarsi ogni mattina.

Dickinson

Coming-of-age satirico incentrato sull'adolescenza ribelle della poetessa Emily Dickinson, interpretata da Hailee Steinfeld.

For All Mankind

Serie tv firmata da Ronald D. Moore che immagina cosa accadrebbe se la corsa globale allo spazio non si fosse interrotta e il programma spaziale fosse rimasto al centro dei sogni e della cultura americana.

Helpsters

Serie tv per bambini incentrata su un team di mostri che ama risolvere problemi.

Snoopy in Space

Viaggio di Snoopy Charlie Brown e dei Peanuts nello spazio. Dopo che Snoopy realizza il sogno di diventare un astronauta, i Peanuts prendono il comando della Stazione Spaziale Internazionale ed esplorano la luna e gli altri pianeti.

Oprah Winfrey

Ophrah Winfrey incontra gli scrittori più amati dando vita a un club letterario che connette persone in varie parti del mondo.

Gli altri titoli di Apple TV+ includono Servant, thriller psicologico firmato da M. Night Shyamalan; Truth Be Told,con Octavia Spencer e Aaron Paul, che esplora l'ossessione dell?America con i podcast che raccontano veri crimini, e Little America.

Apples ha confermato che gli utenti potranno guardare i prodotti originali di Apple TV+ sulla app Apple TV.