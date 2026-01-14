"DiCaprio non l'avrebbe mai detto": Chelsea Handler critica le dichiarazioni di Timothee Chalamet

Secondo la conduttrice, Chalamet sarebbe troppo interessato ai premi che riceve per la propria performance e a promuovere troppo seriamente il film di Josh Safdie per cui è candidato

Chelsea Handler non è rimasta molto impressionata dalla campagna promozionale di Timothée Chalamet per il film di Josh Safdie, Marty Supreme, per i quali sta ricevendo numerose candidature ai premi.

Durante un'apparizione al podcast Not Skinny But Not Fat, Handler ha concordato pienamente quando la conduttrice Amanda Hirsch ha chiesto se l'attore stesse prendendo la promozione del film troppo sul serio: "Sembrava piuttosto determinato a vincere e ad essere riconosciuto per la sua grande recitazione", ha osservato.

Sebbene Handler abbia affermato di ritenere Chalamet "un grande attore", ha notato che il suo tono abbia distorto il suo messaggio. "È sempre fastidioso sentire qualcuno parlare di quanto sia bravo a recitare", ha aggiunto.

Marty Supreme: Timothée Chalamet in una foto

L'esuberante campagna marketing di Marty Supreme

La star di Dune ha fatto notizia per le varie trovate pubblicitarie che ha messo in atto e per le dichiarazioni sorprendenti che ha rilasciato mentre promuoveva il film. Il mese scorso, Chalamet è entrato nella storia diventando la prima persona ad apparire in cima allo Sphere di Las Vegas, quando l'esosfera a forma di cupola è stata trasformata in una gigantesca pallina da ping-pong.

Prima di allora, era stato ospite del Tonight Show per un'intervista con il conduttore Jimmy Fallon, circondato da un gruppo di uomini silenziosi che indossavano tute nere e maschere arancioni a forma di pallina da ping-pong.

Ma sono state le interviste di Chalamet a suscitare particolari polemiche tra i fan e la critica. In un'intervista che ha diviso i fan sui social media, Chalamet ha detto a un giornalista che Marty Supreme ha segnato il suo miglior ruolo recitativo dopo aver offerto "performance di altissimo livello" negli ultimi "sette, otto anni", aggiungendo: "Non voglio che la gente lo dia per scontato. Non voglio darlo per scontato. È davvero roba di altissimo livello".

Marty Supreme: Timothée Chalamet durante una scena del film

Il disappunto per il mancato Oscar

In un articolo pubblicato sulla copertina di Vogue nel novembre 2025, l'attore aveva confessato la sua delusione per aver perso agli Oscar, dicendo: "Se ci sono cinque persone a una cerimonia di premiazione e quattro tornano a casa senza aver vinto, non pensate che quelle quattro persone siano al ristorante a dire: 'Cavolo, non abbiamo vinto?' Ho frequentato attori profondamente generosi e senza ego, e forse alcuni di loro pensano: 'È stato divertente'. Ma so per certo che molti di loro pensano: 'Cazzo!'".

"La gente può definirmi un tipo che ci prova troppo, può dire quello che cazzo vuole", aveva aggiunto Chalamet. "Ma sono io quello che lo sta facendo davvero".