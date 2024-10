Il diavolo veste Prada, Stanley Tucci: "Dopo il film faticavo a trovare lavoro"

Stanley Tucci ha raccontato di esser stato costretto ad accettare ruoli ai quali non era particolarmente interessato, perché non riusciva a trovare lavoro dopo Il diavolo veste Prada, nonostante il successo del suo personaggio.

Nel film, Tucci interpreta Nigel, il direttore artistico della rivista Runway, che si affeziona alla protagonista Andy Sachs (Anne Hathaway), appena assunta come seconda assistente della direttrice del magazine Miranda Priestly (Meryl Streep).

Ostacoli professionali

"Dopo Il diavolo veste Prada non riuscivo a trovare lavoro, e non capivo esattamente il perché ma è semplicemente così che andavano le cose" ha spiegato Tucci a Vanity Fair "Quindi ho accettato cose che non necessariamente volevo fare ma le ho fatte".

Stanley Tucci in una sequenza di Julie & Julia

A quali cose si riferisce Stanley Tucci? Nonostante non abbia specificato i film ai quali allude, dopo Il diavolo veste Prada, l'attore recitò in diversi titoli passati in sordina come L'imbroglio - The Hoax di Lasse Hallström, Four Last Songs di Francesca Joseph, Disastro a Hollywood di Barry Levinson, Swing Vote - Un uomo da 300 milioni di voti di Joshua Michael Stern e Kit Kitteridge: An American Girl di Patricia Rozema.

Ricominciò a lavorare in film maggiormente degni di nota per il grande pubblico nel 2009 in Julie & Julia di Nora Ephron. Oscillazioni di carriera che Tucci sostiene siano nate dal lavoro in sé che da problemi personali. Qualche anno fa, si prese una pausa dopo la diagnosi di un cancro.

"Essere stato malato sei anni fa ha causato uno stop per un po' e poi lentamente sono tornato in carreggiata. Ma dovevo cominciare a fare qualcosa. Avevo bisogno di lavorare perché avevo bisogno di soldi. Probabilmente ho ricominciato a lavorare troppo presto, non avevo davvero l'energia per farlo dopo i trattamenti ma dovevo farlo e alla fine ti riprendi".

Il prossimo film di Stanley Tucci è il thriller Conclave, al fianco di Ralph Fiennes e John Lithgow.