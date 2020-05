Diavoli: trama degli episodi 5 e 6, stasera su Sky Atlantic

Diavoli torna stasera su Sky Atlantic alle 21:15 con gli episodi 5 e 6, disponibili anche in streaming sulla piattaforma NOW TV. Nel frattempo, i quattro episodi precedenti sono disponibili on demand, su Sky e NOW TV.

La trama del quinto episodio (qui la nostra recensione delle due puntate in onda stasera) annuncia che si gioca a carte ormai scoperte il conflitto tra Massimo Ruggero e Dominic Morgan. La fuga di Nina riaprirà dolorose ferite del passato della donna e del marito, gettando nuova luce sul legame della coppia. Nel frattempo, la competizione sotterranea fra l'Head of Trading e il CEO arriverà a un punto di non ritorno. Dopo l'affare irlandese, Dominic ha la prova inconfutabile dell'inaffidabilità di Massimo (Alessandro Borghi) e della sua squadra. Il CEO deve affrontare però un problema più grande: sua moglie Nina (Kasia Smutniak) è scomparsa. Il conflitto tra i due uomini, il cui rapporto si rivela ormai compromesso, viene quindi messo da parte per mettersi alla ricerca della moglie.

La trama del sesto episodio: pur di mettere le mani sul dossier su Edward, Massimo coinvolge Duval (Lars Mikkelsen), ricercato internazionale e capo di Sofia (Laia Costa) e di Subterranea, la loro piattaforma di controinformazione. Duval rivelerà a Massimo una sconvolgente e terribile verità.