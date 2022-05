Diavoli 2: trama del finale di stagione, stasera su Sky Atlantic e in streaming su NOW

Stasera su Sky Atlantic e NOW, dalle 21:15, torna Diavoli 2, seconda stagione del financial thriller con Alessandro Borghi e Patrick Dempsey: ecco la trama degli episodi 7 e 8, gli ultimi di stagione.

Gran finale per Diavoli 2, seconda stagione del financial thriller internazionale Sky Original con Alessandro Borghi e Patrick Dempsey, che torna stasera su Sky Atlantic alle 21:15 - e in streaming su NOW (e sarà disponibile on demand su Sky).

Come anticipa la trama degli episodi 7 e 8, la resa dei conti nella guerra dei dati è ormai a un passo. Massimo deve chiudere con l'Unione Europea un accordo rivoluzionario sul 5G e fornire prove inconfutabili sui pericoli che ha scoperto e che minacciano la democrazia stessa, tutto questo facendo attenzione a non destare i sospetti dei nemici. Tutto questo però potrebbe avere un costo troppo alto: l'incolumità delle persone a lui più care.

Nel 2020, mentre il mondo è alle prese con la pandemia, per Massimo si intravede la possibilità di ottenere giustizia dopo anni di esilio. Avrà bisogno però di molti alleati che lo aiutino a rivoluzionare la finanza mondiale. In gioco però c'è molto di più che il futuro della NYL: per lui e per la sua famiglia potrebbe finalmente iniziare un nuovo capitolo.

In otto nuovi episodi (qui la nostra recensione di Diavoli 2) girati tra Roma e Londra interamente in inglese, Diavoli si conferma un'appassionante storia di potere, segreti e disinganni ambientata nell'Olimpo dell'alta finanza e ispirata al best seller "I diavoli" di Guido Maria Brera, fra i produttori creativi della nuova stagione.

Oltre ai due protagonisti, abbiamo rivisto nel cast Malachi Kirby, Pia Mechler e Paul Chowdhry, nei panni dei Pirati, il team di trader fedelissimi a Massimo Ruggero, e Lars Mikkelsen in quelli di Daniel Duval, il fondatore di Subterranea. Accanto a loro, hanno fatto il loro ingresso nel cast anche Li Jun Li nei panni di Wu Zhi, nuova Head of Trading della NYL, Joel de la Fuente nei panni di Cheng Liwei, nuovo membro del board e Clara Rosager in quelli di Nadya Wojcik, nuova geniale protetta di Dominic.