Diavoli: Su Sky ci sarà anche una stagione 2

Diavoli, il thriller finanziario targato Sky Original, è in arrivo il 17 aprile su Sky Atlantic e in streaming su NOW TV, e già si pensa alla seconda stagione. Lo ha ammesso ieri Nils Hartmann, Director Original Production Sky Italia, durante la conferenza stampa in streaming di Diavoli, la serie tratta dal best seller I Diavoli di Guido Maria Brera (Rizzoli), prodotta da Sky Italia e Lux Vide e realizzata in collaborazione con Sky Studios, Orange Studio e OCS.

Diavoli: Alessandro Borghi e Patrick Dempsey, protagonisti della serie Sky

Alla precisa domanda se Sky e Lux Vide stessero pensando a una seconda stagione de I Diavoli, Nils Hartmann ha risposto così. "Non solo ci stiamo pensando ma la stiamo scrivendo, insieme a Guido Maria Brera". "La serie che andrete a vedere, pur partendo dalla crisi della Grecia del 2009, è terribilmente attuale" ha aggiunto. "Ci siamo messi a fare una riflessione sulla seconda stagione e su come fare entrare questo mondo dove le guerre non vengono fatte con le bombe ma con l'alta finanza. Così come la stiamo scrivendo adesso la nuova stagione parte con i due protagonisti che si incontrano in un locale in una Milano deserta proprio in queste settimane difficili, ma che poi viaggiano all'indietro. E l'arco della storia partirà ai tempi della Brexit. Vogliamo essere attuali ma non possiamo raccontare l'attualità perché non sappiamo come andrà a finire".

La storia di Diavoli è ambientata nel mondo dell'alta finanza. Massimo Ruggero (Alessandro Borghi) è l'Head of Trading di una delle più importanti banche di investimento del mondo, la New York - London Investment Bank (NYL). Dominic Morgan (Patrick Dempsey) è il CEO della banca, il mentore di Massimo. In ballo, nell'importante banca, c'è una promozione a vice presidente Nel cast ci sono anche Malachi Kirby (Radici), Paul Chowdhry (Live at the Apollo, Swinging with the Finkels), Pia Mechler (Everything Is Wonderful), Harry Michell (Chubby Funny) e Sallie Harmsen (Blade Runner 2049). La regia è di Nick Hurran (Sherlock, Doctor Who, Fortitude, Altered Carbon) e Jan Michelini (I Medici). Alla sceneggiatura hanno lavorato Alessandro Sermoneta, Mario Ruggeri, Elena Bucaccio, Guido Maria Brera, Chris Lunt, Michael Walker, Ben Harris, Daniele Cesarano, Ezio Abate e Barbara Petronio. L'appuntamento è per il 17 aprile dalle 21.15 su Sky Atlantic e in streaming su NOW TV.