Diane Warren perde per la 16esima volta agli Oscar 2025: "Tornerò, sarò come Terminator"

Diane Warren ha perso per la 16esima volta il premio Oscar nella categoria Miglior Canzone Originale, ma l'artista sembra aver accettato con molta filosofia il record negativo.

Il suo brano Journey, realizzato per The Six Triple Eight, non ha infatti ottenuto l'ambita statuetta, assegnata invece a El Mal, canzone scritta per Emilia Perez.

La reazione di Diane alla sconfitta agli Oscar 2025

Intervistata da Variety, Diane Warren ha ironizzato: "Sono costante da morire, è così. Sono felice di essere qui". L'artista ha proseguito dichiarando che sarà come Terminator per gli Oscar: "Ritornerò. Lo sto dicendo con la mia voce da Arnold Schwarzenegger".

Diane ha quindi anticipato che ritornerà, ribadendo che l'Academy "non può liberarsi di lei", prima di sottolineare: "Domani tornerò al lavoro. Questo non mi rallenterà. Sono stata felice di essere qui e, onestamente, pensavo di avere una possibilità questa volta, ma non è andata in quel modo. Ma sono ancora qui e sono qui per rimanere".

La mancanza delle performance musical

Warren ha inoltre condiviso il suo disappunto per la scelta dei produttori degli Oscar di non far interpretare le canzoni nominate durante la serata: "Sarebbe stato bello sentirle. Penso che molte persone la pensino come me".

H.E.R., che ha interpretato proprio il brano realizzato per The Six Triple Eight, aveva condiviso in precedenza il suo dispiacere causato dal non poter salire sul palco e cantare: "Lo trovo strano, ma sono felice di essere qui. A prescindere dalla possibilità di esibirsi, la canzone vivrà a lungo, anche se non verrà eseguita sul palco degli Oscar. Sono stata un po' dispiaciuta perché non vedevo l'ora di assistere a quelle performance, non solo di essere coinvolta, ma va bene".