Diane Kruger nel cast del thriller "355", ambientato nel mondo delle spie

Diane Kruger sarà la protagonista del thriller 355 che verrà diretto da Simon Kinberg.

Il progetto sarà ambientato nel mondo delle spie e racconterà la storia di alcune donne che lavorano per i servizi segreti di varie nazioni.

Il film 355, scritto da Kinberg in collaborazione con Theresa Rebeck, potrà contare su un cast stellare composto, oltre da Diane Kruger, anche da Jessica Chastain, Lupita Nyong'o, Fan Bingbing e Penelope Cruz.

Al centro della trama ci saranno delle spie che devono collaborare, superando sospetti e conflitti, per utilizzare le proprie capacità e fermare un evento che potrebbe far scivolare il mondo nel caos. Le donne diventeranno amiche e complici, formando una nuova fazione chiamata 355, dal nome in codice della prima donna che ha lavorato come spia durante la Rivoluzione americana.

Tra gl interpreti ci saranno anche Sebastian Stan ed Edgar Ramirez.

Jessica e Fan hanno fatto parte della giuria al Festival di Cannes nel 2017, edizione in cui Diane ha conquistato il premio come miglior attrice per la sua performance nel film In The Fade.

