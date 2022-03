Diane Kruger parla dell'audizione per Troy: "Mi sono sentita un pezzo di carne"

L'attrice Diane Kruger ha parlato di come spesso si sia sentita a disagio durante le audizioni, condividendo la sua esperienza durante uno screen test per Troy.

Diane Kruger ha raccontato che l'audizione per il film storico Troy l'ha messa profondamente a disagio, sentendosi giudicata e analizzata dal punto di vista fisico in modo inappropriato.

L'attrice ha condiviso con Variety quello che è accaduto durante uno screen test per il film in cui avevano recitato anche Eric Bana, Orlando Bloom e Brad Pitt.

Intervistata dal magazine, Diane Kruger ha ricordato: "Ho decisamente incontrato i Weinstein di questo mondo sin dall'inizio della mia carriera".

La star ha poi aggiunto: "Mi ricordo dell'audizione per Troy e di essere dovuta andare dal capo dello studio in costume. E mi sentivo come un pezzo di carne, venendo osservata dall'alto in basso e mentre mi chiedevano 'Perché pensi che dovresti interpretare questo ruolo?".

Diane non ha svelato chi era presente allo screen test che le ha causato qualche problema, tuttavia ha sottolineato: "Sono stata messa in situazioni che erano così inappropriate e mi facevano sentire a disagio. Penso che quando ho iniziato questa carriera pensavo che fosse così che ci si dovesse sentire. Che Hollywood fosse in questo modo. E inoltre provenivo dal mondo della moda e, credetemi, hanno i loro momenti in quel settore".

Bastardi senza gloria, Diane Kruger: "Tarantino non mi voleva alle audizioni. Ma io ho pensato 'Si fotta'"

Diane non sembra essere particolarmente fortunata con le audizioni: recentemente aveva ricordato come Quentin Tarantino non volesse farle il provino per Bastardi senza gloria perchè aveva visto un altro suo film e non gli era piaciuta la sua interpretazione.

L'attrice aveva spiegato: "Ha fatto il provino a tutti, ma non voleva farlo a me perché aveva visto un film in cui recitavo che non gli era piaciuto. Quindi non ha creduto in me fin dall'inizio. Letteralmente, l'unico motivo per cui mi ha fatto il provino è perché non c'era più nessun altro".