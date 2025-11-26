Diane Keaton: questo piccolo cult anni '80 avrà presto un remake

Si tratta della pellicola Baby Boom uscita nel 1987 e considerata una delle migliori prove dell'attrice scomparsa lo scorso ottobre. A produrlo saranno gli Amazon MGM Studios

Baby Boom, amata commedia degli anni '80 sulla maternità con Diane Keaton, sta per essere riproposta dagli Amazon MGM Studios.

La piattaforma di streaming ha scelto il prolifico regista Michael Showalter (The Idea of You, The Big Sick) per dirigere il remake del film. L'originale era un veicolo per il genio comico della compianta Keaton.

L'attrice interpretava una donna in carriera molto esigente nel settore della vendita al dettaglio di prodotti alimentari, che si ritrovava inaspettatamente con un neonato sulle spalle. Attraverso una serie di scelte difficili (al limite dell'assurdo), impara il valore del duro lavoro secondo i propri termini.

Un ritratto di Diane Keaton

Più che un remake una versione più aggiornata della storia

Sebbene l'ambientazione, la trama e il cast siano ancora sconosciuti, il progetto è stato descritto dalle fonti come una "rivisitazione". Tra i produttori della nuova versione figurano Stacey Sher per Shiny Penny e Showalter e Jordana Mollick per Semi-Formal Productions. Katie Aquino sarà la produttrice esecutiva per Shiny Penny. Emily Crook supervisionerà per Semi-Formal.

Baby Boom 2.0 fa parte di un accordo pluriennale di prima visione tra Amazon MGM Studios e Semi-Formal. L'ultimo film di Showalter, The Idea of You, con Anne Hathaway e Nicholas Galitzine, è diventato il debutto di una commedia romantica di maggior successo di Prime Video.

Tra i suoi prossimi progetti figura la commedia natalizia Oh. What. Fun. per Amazon MGM, con Michelle Pfeiffer e Felicity Jones. Il film sarà disponibile in streaming su Prime Video a partire dal 3 dicembre 2025.

Tutto può succedere: un'immagine di Diane Keaton

L'originale portava la firma di Nancy Meyers

Baby boom con Diane Keaton è stato diretto da Charles Shyer, che ha co-sceneggiato il film con la sua ex compagna e produttrice Nancy Meyers. Il film ha dato vita a una versione sitcom di breve durata trasmessa dalla NBC, con Kate Jackson, membro del cast di Charlie's Angels, e Joy Behar, opinionista del programma The View.

Anni dopo, Keaton sarebbe tornata a collaborare proprio con Meyers nel film Tutto può succedere, diretto dalla celebre regista e interpretato anche da Jack Nicholson e Keanu Reeves.