Diane Keaton rivela il suo interesse per Richard Gere: "Avevo una cotta, ma lui non ci stava"

L'attrice premio Oscar ha confessato di aver avuto una cotta per Richard Gere ai tempi del film In cerca di Mr. Goodbar, ma a quanto pare lui non si sarebbe concesso.

Diane Keaton e Richard Gere sarebbero potuti diventare una vera e propria "power couple" di Hollywood se l'attore avesse ricambiato la cotta che la collega nutriva per lui negli anni '70. In un'intervista ai microfoni di Extra, Diane Keaton ha confessato di essersi invaghita di lui dopo aver lavorato assieme al controverso film del 1977 In cerca di Mr. Goodbar.

"Avevo una cotta per lui, ma non mi ha preso in simpatia. Nel film avrebbe dovuto interessarsi a me... ma non voleva". La nota attrice ha poi confessato di essere ancora single: "Non ho un appuntamento da circa 15 anni. Forse pensano che sia troppo strana e quindi passano oltre. In ogni caso io sto molto bene".

"Leonardo DiCaprio è bellissimo", la gaffe di Diane Keaton su Instagram con la foto sbagliata

In cerca di Mr. Goodbar: Diane Keaton in una scena del film

Nonostante l'assenza di un compagno, Diane Keaton non sembra poi così scontenta della sua situazione sentimentale: "Forse qualcuno un giorno mi sposerà. Magari qualcuno di questi simpatici uomini che devono vedersela con me oggi".

Tratto dal romanzo omonimo di Judith Rossner e diretto dal maestro Richard Brooks, In cerca di Mr. Goodbar ci ha regalato il ruolo probabilmente più controverso nell'intera filmografia di Diane Keaton: quello di Theresa Dunn, una giovane donna di New York cresciuta in una famiglia conservatrice di origini irlandesi, che si divide fra l'impiego come insegnante per bambini sordi che le dà l'immagine di perfetta "brava ragazza" e una routine notturna come assidua frequentatrice di night club.