Diabolik: in arrivo un volume per scoprire la storia segreta di Eva Kant

In attesa dell'uscita di Diabolik, per la regia dei Manetti bros., in cui il Re del Terrore e la sua compagna si incontrano per la prima volta, Astorina presenta un albo speciale tutto dedicato al passato di Eva Kant.

Diabolik: il logo del nuovo film dei Manetti Bros.

L'attesissimo film Diabolik, distribuito da 01 Distribution, uscirà nelle sale italiane il 31 dicembre 2020. A dare il volto al Re del Terrore è Luca Marinelli, l'affascinante Eva Kant è interpretata da Miriam Leone mentre Valerio Mastandrea veste i panni dell'ispettore Ginko. Nel cast anche Alessandro Roia, Serena Rossi e Claudia Gerini.

Il film è liberamente ispirato al mitico terzo numero della serie a fumetti, uscito nelle edicole nel 1963: uno degli albi più memorabili della diabolika saga, nel quale fa la sua prima apparizione quella che diventerà l'inseparabile compagna e complice di Diabolik, Eva Kant.

E proprio a Eva la casa editrice Astorina dedica il Grande Diabolik di questa estate, distribuito in tutte le edicole dal 25 luglio. IO SONO EVA, l'albo speciale disegnato da Giuseppe Palumbo con Matteo Buffagni, scritto da Mario Gomboli e Tito Faraci in base a un progetto di Andrea Artusi e Mirko Zilio, svela inediti misteri del suo passato.

Cos'è accaduto a Eva dal momento in cui fugge dall'orribile collegio di Morben in cui è stata confinata ancora ragazzina, a quando riappare sulla scena come una giovane donna in grado di affascinare un criminale geniale e spietato come Diabolik? Era un vuoto che doveva essere colmato. E questo albo molto particolare l'ha fatto.