Diabolik Live Experience: appuntamento col trailer del film a Ciné, il 21 luglio

In occasione della X edizione di Ciné - Giornate Professionali di Cinema a Riccione, il 21 luglio è la data scelta per il lancio del trailer di Diabolik, l'atteso film firmato Manetti bros., che ci porterà a scoprire il mondo del Re del Terrore in attesa dell'uscita nelle sale il 16 dicembre.

Diabolik: il character poster di Diabolik

Ad accompagnare e commentare le immagini gli stessi Antonio e Marco Manetti che, per l'occasione, saranno protagonisti di un evento social live sul canale Twitch di Movieplayer: la Diabolik Live Experience . Un'occasione per raccontare le prime immagini del film ma che vedrà anche la partecipazione di Paolo Del Brocco, Amministratore Delegato di Rai Cinema, e di Luigi Lonigro, Direttore di 01 Distribution, per parlare del nuovo Listino 01 Distribution e dei prossimi mesi di grande ripartenza cinematografica. L'evento live si svolgerà il 21 luglio dalle 15:45 alle 17:30 e sarà condotto da Dario Moccia, Valentina Ariete e Gabriella Giliberti. Interverranno Nannitwitch, Mangaka, Dada ed Emanuele Gregori.

Diabolik: Miriam Leone in una scena

Partner ufficiali dell'evento il sito Movieplayer.it e Ciné - Giornate di Cinema. Diabolik, adattamento cinematografico delle avventure del personaggio creato da Angela e Luciana Giussani, è diretto dai Manetti bros., scritto da Michelangelo La Neve e Manetti bros., che hanno firmato anche il soggetto insieme a Mario Gomboli. A dare il volto a Diabolik Luca Marinelli, nei panni dell'affascinante Eva Kant Miriam Leone e Valerio Mastandrea in quelli dell'ispettore Ginko. Nel cast anche Alessandro Roia, Serena Rossi, Claudia Gerini, Roberto Citran. Il film, prodotto da Carlo Macchitella e dai Manetti bros., è una produzione Mompracem con Rai Cinema, in associazione con Astorina, con il sostegno di Emilia - Romagna Film Commission, Friuli Venezia Giulia Film Commission, Film Commission Vallee D'Aoste. Diabolik uscirà nelle sale italiane il 16 dicembre 2021 distribuito da 01 Distribution. Appuntamento il 21 luglio con il Re del Terrore.