Diabolik: il libro sulla realizzazione del film dei Manetti Bros arriva nelle librerie

La creazione e il dietro le quinte di Diabolik, il film dei Manetti Bros, vengono rivelati in un nuovo libro edito da Edizioni NPE ricco di immagini esclusive, aneddoti e curiosità, in vendita dal 17 febbraio.

Il personaggio, creato negli anni '60 da Angela e Luciana Giussani, ha rivoluzionato il mondo del fumetto con le sue storie, il suo stile e il suo formato tascabile, entrando a far parte dell'immaginario collettivo degli italiani.

Realizzando Diabolik: un'immagine del libro

Il volume Realizzando Diabolik, composto da 296 pagine e con un prezzo di 35€, svela come è stato prodotto il film con star Luca Marinelli nel ruolo del genio del crimine e Miriam Leone nella parte di Eva Kant. Il libro che raccoglie le fotografie esclusive scattate da Simone Silvestri, supervisore degli effetti visivi e grande amico e collaboratore dei due fratelli, sul set di Diabolik illustra la preparazione, la produzione e la post-produzione del progetto ispirato al fumetto documentando il lungo e meticoloso lavoro compiuto da Marco e Antonio Manetti.

Realizzando Diabolik: un'immagine del libro

Il volume è pubblicato in una particolare edizione cartonata in formato orizzontale e i Manetti Bros hanno spiegato: "È stato emozionante dover mettere in scena la versione cinematografica di un fumetto che ci ha accompagnato tutta la vita come appassionati lettori. E sfogliare le pagine di questo volume è come sfogliare l'album dei ricordi di un bellissimo periodo, rappresentato in modo completo e fedele."

Realizzando Diabolik: un'immagine del libro

L'autore Simone Silvestri ha inoltre scitto: "Questo libro vuole raccontare, attraverso uno sguardo personale e soggettivo, la realizzazione del film al quale ho avuto l'incredibile fortuna di prendere parte e, come supervisore degli effetti visivi, ho potuto scattare una serie di fotografie che documentano la preparazione, la produzione e la post-produzione di Diabolik. Avevo sempre con me la mia Canon M5 e la indossavo ogni giorno, ed il motivo principale era ovviamente quello di catturare, documentare e fare foto per il team degli effetti visivi della Palantir Digital, studio fondato da Vito Picchinenna e da me nel 2010 e con il quale abbiamo realizzato tutti i precedenti progetti dei due fratelli romani. Mentre ero impegnato a fare il mio lavoro, ho iniziato a fare scatti anche degli attori e dei membri della troupe o semplicemente a catturare momenti divertenti, del set, di svago o di forte stress emotivo e alcuni di questi scatti mi sembravano istanti sospesi nel tempo".

Sul sito della casa editrice è possibile vedere un'anteprima del libro.