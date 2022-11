Diabolik - Ginko all'attacco: in un libro il dietro le quinte del film dei Manetti Bros

Nato negli anni Sessanta dalle menti creative di Angela e Luciana Giussani, Diabolik ha rivoluzionato il mondo del fumetto con le sue storie, il suo stile e il suo formato tascabile, diventando uno dei personaggi più iconici del fumetto italiano. A un anno dall'uscita del suo adattamento cinematografico diretto dai Manetti Bros., il re del terrore è tornato nelle sale con il sequel: Diabolik - Ginko all'attacco, sempre per la regia dei due fratelli romani. Una pellicola dal cast di prim'ordine, che vede Giacomo Gianniotti nei panni del genio del crimine, Miriam Leone in quelli di Eva Kant, Valerio Mastandrea in quelli dell'ispettore Ginko e Monica Bellucci nel personaggio di Altea. Edizioni NPE ne svela il dietro le quinte con un libro che raccoglie fotografie esclusive, aneddoti e curiosità dal set del film.

Diabolik - Ginko all'attacco. Dietro le quinte cerca di ritrarre l'amicizia, il talento, la fatica e l'entusiasmo appena prima o subito dopo un ciak. Un racconto per immagini che reca la firma di Simone Silvestri, supervisore degli effetti visivi e grande amico e collaboratore dei Manetti Bros. Una pubblicazione imperdibile per appassionati e collezionisti, pubblicato in una particolare edizione cartonata in formato orizzontale. Arriverà in libreria a gennaio 2023.

Diabolik - Ginko all'attacco, il libro sul dietro le quinte

La recensione di Diabolik - Ginko all'attacco

Diabolik - Ginko all'attacco!, secondo capitolo della trilogia firmata dai Manetti Bros., porta sul grande schermo il celebre fumetto delle sorelle Giussani. Cambio al vertice on l'arrivo del nuovo protagonista Giacomo Gianniotti, che incarna il temibile ladro di Clerville dopo l'uscita di scena di Luca Marinelli, confermati Miriam Leone nei panni di Eva Kant e Valerio Mastandrea in quelli di Ginko on in più la presenza di Monica Bellucci in questa nuova avventura che incassa 565.000 euro da 412 sale. Qui la nostra recensione di Diabolik - Ginko all'attacco!.