Diabolik - Ginko all'attacco! in blu-ray, la recensione: tutto quello che dovete sapere sulla Special edition

È arrivata l'ora dell'homevideo anche per il secondo capitolo cinematografico diretto dai fratelli Manetti ispirato al celebre fumetto delle sorelle Giussani. E anche per Diabolik - Ginko all'attacco!, Eagle Pictures ha fatto le cose in grande con una Special edition molto particolare e curata (qui il prodotto su Amazon) che sarà oggetto della nostra recensione. Il modo migliore per riapprezzare e gustare il film diretto dai Manetti Bros, che stavolta vede Giacomo Gianniotti nei panni del criminale, mentre Miriam Leone e Valerio Mastrandea sono sempre Eva e Ginko. Senza dimenticare la novità di Monica Bellucci nei panni di una contessa.

Diabolik - Ginko all'attacco!: Giacomo Gianniotti in un'immagine

Come si evince dal titolo, proprio Ginko con la sua ossessione per il Re del terrore, è il vero protagonista di questo secondo capitolo della trilogia dedicata al mitico fumetto, che richiama nuovamente nel suo stile quello delle strisce dei celebri albi di Diabolik. Un capitolo più ricco di azione, nel quale come in una partita a scacchi si susseguono trappole e controtrappole, con l'affascinante Eva a giocare un ruolo a volte ambiguo.

Nella Special edition anche il fumetto omonimo e una card da collezione

Come si diceva, Eagle Pictures per Diabolik - Ginko all'attacco! ha fatto le cose in grande. Oltre alle tradizionali edizioni in DVD e in blu-ray, è disponibile infatti un'imperdibile Special edition combo che noi abbiamo potuto esaminare. All'interno della bellissima confezione slipcase, troviamo non solo l'amaray e due dischi, ma anche la copia del fumetto omonimo, quello con la storia che ha ispirato il film. All'interno dell'amaray troviamo come detto due dischi, con il film nella versione blu-ray e poi in quella DVD. Ma non è tutto: a impreziosire l'edizione c'è anche una card da collezione.

Un video che rispecchia perfettamente un look da fumetto

Diabolik - Ginko all'attacco!: Valerio Mastandrea in una scena del film

E veniamo alla parte tecnica, analizzando ovviamente il blu-ray che dà del film la versione migliore. Una parte tecnica che si rivela eccellente a partire dal video. Ci sono molte scene scure in Diabolik - Ginko all'attacco!, nonché una serie di numerose sequenze notturne: ebbene il video se la cava egregiamente perché a parte una leggera rumorosità nella panoramica iniziale e qualche cenno di pastosità in un paio di frangenti, il quadro resta sempre bello compatto, con un nero profondo come si conviene a un film di questo genere. Anche il croma risente della cupezza del film, ma quando la scena lo richiede, i colori sono anche vividi e brillanti.

Diabolik - Ginko all'attacco!: Miriam Leone e Giacomo Gianniotti in una scena del film

Il dettaglio rimane di alta qualità in ogni circostanza, sia sui primi piani dei protagonisti che nelle panoramiche, mentre i momenti nei quali Diabolik si toglie la maschera restano sempre fluidi e non danno adito a sbavature. Soprattutto vengono valorizzati al meglio tutti i gadget della coppia criminale, muri che si sollevano e botole nascoste scorrono sempre con molta naturalezza e i vari interventi in CG restano invisibili. In sostanza il video riesce a riprodurre quel look da fumetto del film, e questa era la missione principale che si può dire perfettamente riuscita.

Diabolik - Ginko all'attacco!, la recensione: un sequel con gli occhi giusti

Un audio travolgente tra gadget e arnesi diabolici

Diabolik - Ginko all'attacco!: Monica Bellucci in una foto

Ottime notizie anche dall'audio, presentato in un DTS HD Master Audio 5.1 corposo e potente, che travolge fin dalla resa della bella colonna sonora di Pivio e Aldo De Scalzi, capace di avvolgere con una certa grinta lo spettatore. Ben valorizzate le numerose scene di azione o quelle in cui entrano in azione arnesi e gadget, grazie alla precisione nella dislocazione dei vari effetti fra i diffusori e un soddisfacente apporto del sub in termini di bassi, anche se un briciolo di maggior grinta dall'asse posteriore sarebbe stato auspicabile in qualche sequenza. Se i dialoghi, peraltro dal timbro perfetto, vi sembrano un po' sopra le righe, è perché il film è volutamente così, proprio per replicare lo stile da fumetto. Potrà piacere o no, ma l'audio riproduce esattamente le volontà dei realizzatori.

Diabolik - Ginko all'attacco!, Bellucci e Mastandrea: "Una coppia sensuale perché gioca con la morte"

Gli extra: un backstage e una featurette sugli effetti speciali

Diabolik - Ginko all'attacco!: Giacomo Gianniotti in una scena

Non esaltante, ma comunque più che sufficiente il reparto extra. Troviamo innanzitutto un backstage di 17 minuti, nel quale oltre a filmati vari realizzati sul set durante le riprese, intervengono numerosi membri di cast e troupe, a partire dai Manetti Bros per andare a tanti attori e a responsabili della parte tecnica. Un backstage prezioso che consente di approfondire varie tematiche del film. Oltre a questo, però, troviamo solamente una breve featurette di due minuti e mezzo sugli effetti speciali, che illustra alcuni trucchi applicati sulle immagini. In tutto venti minuti, si poteva fare di più.