Diabolik: da oggi al cinema il film con Luca Marinelli e Miriam Leone

Dopo mesi e mesi di attesa, finalmente arriva al cinema Diabolik, il nuovo film dei Manetti Bros. che vede protagonisti Luca Marinelli, Miriam Leone e Valerio Mastandrea , rispettivamente impegnati nei ruoli del famoso ladro dei fumetti, di Eva Kant e dell'ispettore Ginko. L'opera è disponibile nelle sale italiane a partire da oggi, giovedì 16 dicembre, grazie a 01 Distribution.

Sin da quando i Manetti Bros. ne hanno annunciato la realizzazione, durante l'edizione 2018 delle Giornate professionali di Sorrento, Diabolik è stato in grado di calamitare l'interesse del grande pubblico e della critica, scatenando la curiosità di coloro che non vedevano l'ora di godersi la seconda trasposizione cinematografica per il personaggio creato da Angela e Luciana Giussani, dopo il film omonimo del 1968 diretto da Mario Bava. Il lungometraggio sarebbe dovuto uscire al cinema nel dicembre dello scorso anno ma tutto è stato rimandato a causa dell'emergenza sanitaria.

Diabolik: un primissimo piano di Luca Marinelli

Scritto da Michelangelo La Neve assieme agli stessi Manetti bros., che hanno firmato anche il soggetto in collaborazione con Mario Gomboli, Diabolik vedrà nel suo cast anche Serena Rossi, Alessandro Roia, Roberto Citran, Luca Di Giovanni, Vanessa Scalera, Daniela Piperno, Antonino Iuorio, Pier Giorgio Bellocchio e Claudia Gerini (lei, insieme a Serena Rossi, è stata già diretta dai Manetti Bros. in Ammore e Malavita). Ricordiamo che nell'aprile 2021, ancora prima della distribuzione dell'opera, la 01 Distribution ha annunciato la messa in cantiere di due sequel.

Diabolik: Miriam Leone in una scena del film

Di seguito, la sinossi del film : Clerville, anni Sessanta. Diabolik è un criminale abile e privo di scrupoli, i cui intenti sfuggono quasi sempre alla polizia, essendo non solo inafferrabile ma anche imprevedibile. Dopo aver portato a termine l'ultimo colpo, Diabolik è riuscito ancora una volta ad evitare la cattura, sfrecciando tra le strade della città a bordo della sua magnifica Jaguar E-Type. A Clerville vi è però fermento, e non solo per le malefatte di Diabolik. Sta per arrivare l'affascinante Eva Kant, un'ereditiera che porterà con sé, mostrandolo con ostentazione, un diamante rosa dal valore inestimabile. Il gioiello non potrà certo essere ignorato dalle attenzioni di Diabolik, che si attiverà immediatamente per cercare di sottrarlo alla Kant. Prima di mettere a segno il colpo, però, Diabolik resterà letteralmente incantato dalla bellezza di Eva, riflettendo così sull'opportunità di seguire o meno i piani iniziali. Stavolta, però, qualche dettaglio è sfuggito a Diabolik, sulle cui tracce vi è l'incorruttibile e determinato ispettore Ginko. Con la sua squadra ha probabilmente trovato la maniera di incastrare il ladro, che dovrà ricorrere, come mai prima d'ora, alla complicità di qualcun altro per divincolarsi per l'ennesima volta dalla legge.

