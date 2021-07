Diabolik, in anteprima il teaser poster del film

In attesa di poter vedere il primo trailer ufficiale di Diabolik, diamo un'occhiata in anteprima al nuovo teaser poster del film diretto dai Manetti Bros. ed interpretato da Luca Marinelli, Miriam Leone e Valerio Mastandrea.

Diabolik, un poster del film

Il conto alla rovescia per l'uscita di Diabolik al cinema è ufficialmente iniziato. Mancano infatti soltanto cinque mesi e poi il pubblico avrà finalmente la possibilità di godersi la nuova opera diretta dai Manetti Bros, il cui rilascio era originariamente previsto per la fine dello scorso anno. L'hype per il film è così tangibile da aver già convinto i due registi a mettere in cantiere due sequel, Diabolik 2 e Diabolik 3.

Quella che vedremo a dicembre sul grande schermo rappresenterà la seconda trasposizione cinematografica per il personaggio creato da Angela e Luciana Giussani. La prima, infatti, risale al 1968: in quel caso, il film era diretto da Mario Bava e vedeva protagonisti John Phillip Law nei panni del celebre ladro, Marisa Mell in quelli di Eva Kant e Michel Piccoli in quelli dell'ispettore Ginko. Per quanto riguarda il film del 2021, invece, questi tre ruoli sono stati affidati rispettivamente a Luca Marinelli, Miriam Leone e Valerio Mastandrea.

Nelle prossime ore sarà inoltre possibile seguire un evento speciale dedicato proprio al film di Manetti Bros. Si tratta della Diabolik Live Experience che avrà luogo mercoledì 21 luglio nell'ambito della decima edizione di Ciné - Giornate Professionali di Cinema a Riccione. Nel corso dell'evento sarà presentato in anteprima il trailer di Diabolik e le immagini saranno commentate dagli stessi Antonio e Marco Manetti. L'evento, disponibile in diretta sul canale Twitch di Movieplayer, si svolgerà il 21 luglio dalle 15:45 alle 17:30 e sarà condotto da Dario Moccia, Valentina Ariete e Gabriella Giliberti. Interverranno Nannitwitch, Mangaka, Dada ed Emanuele Gregori. Diabolik uscirà nelle sale italiane il 16 dicembre 2021 distribuito da 01 Distribution.