DGA Awards 2019: trionfa Alfonso Cuarón con Roma!

Il regista di Roma, Alfonso Cuaron, ha appena trionfato come Miglior Regista ai Director Guild Awards 2019, rendendolo il favorito per la vittoria ai prossimi Oscar.

Cinque anni dopo aver sconvolto il pubblico con lo spettacolo visivo di Gravity, Alfonso Cuarón è tornato con un film semi autobiografico che esplora un anno di vita di una famiglia medio borghese. Dopo aver impressionato la critica di tutto il mondo, Roma è diventato uno dei titoli più forti della stagione dei premi 2019 e con le sue 10 nomination è il film più acclamato dell'anno insieme a La favorita di Yorgos Lanthimos.

In una delle corse all'Oscar più imprevedibili finora, Roma sta sicuramente emergendo come il film più vicino al possibile successo nella categoria del Miglior Film. Cuaron ha vinto la Miglior Regia ai Golden Globes, ai Critic's Choice Awards. Ieri sera, durante i Directors Guild Awards, ha battuto avversari come Bradley Cooper, Peter Farrelly, Spike Lee e Adam McKay e questa vittoria non fa altro che suonare come 'certezza' per il regista messicano. Dal 2003 a oggi, solo nel 2012 il vincitore del DGA non ha vinto l'Oscar per la Miglior Regia, successe a Ben Affleck con il suo Argo, snobbato dagli Academy.

Tra gli altri vincitori dei DGA 2019 troviamo Bo Burnham come Miglior Regista Esordiente in Eighth Grade, mentre per il mondo televisivo trionfa Adam McKay come Miglior regista di una serie drammatica per Succession, Bill Hader come Miglior regista di una serie comedy per Barry e Ben Stiller per Miglior film tv o miniserie per Escape at Dannemora.