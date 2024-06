Patrick Dempsey torna in tv con un ruolo in Dexter: Original Sin

Patrick Dempsey, che ha ottenuto in carriera la fama internazionale grazie a Grey's Anatomy, tornerà in tv con un ruolo in Dexter: Original Sin, progetto ideato come prequel della storia del personaggio interpretato da Michael C. Hall.

Le riprese sono attualmente in corso a Miami con la regia di Clyde Phillips.

Che ruolo avrà Dempsey in Dexter: Original Sin

Patrick Dempsey avrà l'iconico ruolo del serial killer, di cui si racconteranno gli anni della giovinezza. Nel cast ci saranno anche Molly Brown, James Martinez, Christina Milian e Alex Shimizu.

In Dexter: Original Sin l'attore Patrick Dempsey avrà la parte di Aaron Spencer, il Capitano della sezione omicidi della polizia di Miami, che conosce da decenni Harry Morgan, ruolo affidato a Christian Slater.

Patrick tornerà in tv

La serie sarà composta, nella sua prima stagione, da 10 episodi con al centro Dexter mentre, nel 1991, sta studiando a Miami e compiendo il suo "addestramento" da serial killer. Dexter trova conforto e comprensione in Harry, che diventa il suo unico confidente e gli insegna un codice che ha ideato per aiutarlo a trovare e a uccidere le persone che meritano di morire, il tutto evitando di venire arrestato.

Il team al lavoro sulla serie

Chris McCarthy, co-CEO di Paramount Global, ha dichiarato: "Patrick Dempsey è un amato attore che è conosciuto a livello internazionale per gli iconici personaggi che ha interpretato e per le sue performance. Siamo elettrizzati nell'averlo nel nostro cast stellare di Dexter: Original Sin, l'attesa storia delle origini del franchise".

Clyde Phillips, Showtime Studios e Counterpart Studios sono produttori esecutivi del progetto. Nel team della produzione ci saranno anche Scott Reynolds (Jessica Jones), Michael C. Hall (Dexter), Mary Leah Sutton (Resident Evil), Tony Hernandez (Emily in Paris) e Lilly Burns (Russian Doll), in collaborazione con Robert Lloyd Lewis (The Lincoln Lawyer). Michael Lehmann (Heathers) è il produttore esecutivo della regia.