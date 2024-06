Dexter: Original Sin - Iniziate le riprese della serie, nel cast anche James Martinez e Christina Milian

Le riprese di Dexter: Original Sin, come hanno svelato Paramount+ e Showtime, sono ufficialmente iniziate e la produzione ha inoltre svelato l'arrivo nel cast di nuovi attori, tra cui James Martinez e Christina Milian.

La nuova serie drammatica, che sarà composta da 10 puntate, racconta la storia del serial killer, svelando nuovi dettagli e retroscena sulla sua giovinezza.

Il cast della serie prequel

Le new entry tra gli interpreti di Dexter: Original Sin sono James Martinez (Love Victor), Christina Milian (Falling Inn Love), Alex Shimizu (The Blacklist) e Reno Wilson (Mike & Molly).

In precedenza era stato annunciato il coinvolgimento di Christian Slater, attore vincitore del Golden Globe, nel ruolo di Harry Morgan, Patrick Gibson nel ruolo di Dexter Morgan e Molly Brown in quello di Debra Morgan.

Le riprese sono in corso a Miami, sotto la guida di Clyde Phillips (Dexter), che avrà l'incarico di showrunner e produttore esecutivo.

Christina Milian in un recente film

I quattro attori avranno la parte dei membri del Dipartimento di Polizia di Miami. Martinez presta il volto ad Angel Batista, un detective emergente della Omicidi che guida con il cuore; Milian sarà Maria LaGuerta, la prima donna detective della Omicidi di Miami Metro; Shimizu interpreterà Vince Masuka, un analista forense che condivide avidamente la sua esperienza e che non vede l'ora di "imporsi" sul suo nuovo tirocinante, Dexter Morgan; Wilson, infine, ha ottenuto il ruolo di Bobby Watt, partner e confidente di lunga data di Harry.

Dexter: 10 buone ragioni per innamorarsi di un serial killer

Cosa racconterà la nuova serie

Ambientata a Miami nel 1991, la nuova serie mostrerà Dexter (Gibson) nel suo passaggio da studente a serial killer vendicatore. Quando i suoi impulsi sanguinari non possono più essere ignorati, il protagonista dovrà imparare a canalizzare la sua oscurità interiore.

Con la guida del padre Harry (Slater), adotterà un codice che lo aiuterà a trovare e uccidere le persone che meritano di essere eliminate dalla società con un solo scopo: non finire nel mirino delle forze dell'ordine. Una sfida particolare quindi per il giovane Dexter che inizierà un tirocinio di medicina legale presso il Dipartimento di Polizia di Miami.

Clyde Phillips, Showtime Studios e Counterpart Studios sono produttori esecutivi del progetto. Nel team della produzione ci saranno anche Scott Reynolds (Jessica Jones), Michael C. Hall (Dexter), Mary Leah Sutton (Resident Evil), Tony Hernandez (Emily in Paris) e Lilly Burns (Russian Doll), in collaborazione con Robert Lloyd Lewis (The Lincoln Lawyer). Michael Lehmann (Heathers) è il produttore esecutivo della regia.