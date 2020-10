Dexter nuova serie in arrivo, Michael C. Hall torna per il revival

Dexter torna sugli schermi con una nuova serie Showtime e con Michael C. Hall che riprenderà il ruolo del protagonista per 10 episodi.

Una notizia bomba per i fan di Dexter: Showtime ha appena ordinato una nuova serie revival che vedrà protagonista ancora una volta Michael C. Hall per 10 episodi. Anche lo showrunner Clyde Phillips tornerà a bordo di questa sorta di nona stagione la cui produzione inizierà il prossimo inverno con un'uscita prevista per l'autunno 2021.

"Dexter è una serie speciale per milioni di fan e per Showtime. Uno show che ha aiutato il nostro network ad imporsi nel panorama televisivo, tanti anni fa" - ha detto il presidente di Showtime Gary Levine in un comunicato ufficiale - "Avremmo rivisitato questo personaggio così unico solo se avessimo trovato un approccio creativo adeguato alla serie originale. Ebbene, sono felice di annunciare che Clyde Phillips e Michael C. Hall lo hanno trovato. Non vediamo l'ora di girare la nuova serie e mostrarla al mondo!"

Dexter ha fatto il suo esordio su Showtime nell'autunno del 2006 ed è andata avanti per otto stagioni che hanno avuto un grande seguito. La conclusione della serie però non ha soddisfatto tutti i fan e si spera che i nuovi episodi del revival possano riparare in qualche modo a quello che da molti è considerato un finale deludente.

Dexter: Michael C. Hall e James Remar nell'episodio Do the Wrong Thing

Da alcuni anni si era parlato di un revival per Dexter, e nel 2014 l'allora presidente di Showtime aveva accennato a delle "conversazioni in corso" per un possibile prosieguo della serie, ma aveva sottolineato che senza Michael C. Hall non se ne sarebbe fatto nulla: "Se lo faremo, lo faremo con Michael."

Nella serie Michael C. Hall interpretava Dexter Morgan, tecnico della polizia scientifica di Miami dalla vita apparentemente tranquilla, che in realtà è un serial killer spietato. Morgan, figlio adottivo di un sergente della polizia, uccide seguendo un rigoroso codice morale, ovvero eliminando assassini, stupratori, pedofili e altri criminali pericolosi. Nel cast della serie figurava anche Jennifer Carpenter nel ruolo di Debra, la sorella del protagonista. Hall e Carpenter si sposarono nel 2010 per poi divorziare un anno dopo. Per Michael C. hall l'anno delle nozze con la co-star di Dexter fu segnato anche da problemi di salute: gli fu diagnosticato un tumore dal quale poi riuscì a guarire.