Dexter: New Blood, la nuova stagione si svolgerà nell'arco di due settimane

Novità per tutti quelli che attendono con ansia il ritorno di Dexter: New Blood, la serie revival con Michael C. Hall che a quanto pare tornerà nei panni del famoso serial killer, in una serie che si svolgerà nell'arco temporale di due settimane.

Michael C. Hall e Jennifer Carpenter in Dexter

Secondo un recente report di Variety, che ha intervistato Michael C.Hall, lo showrunner Clyde Phillips e l'attrice Jennifer Carpenter sull'imminente revival, la nuova stagione di Dexter abbraccia due settimane della vita del protagonista. Nell'intervista, inoltre, il protagonista ha anche rivelato che Dexter ha vissuto come nomade durante gli otto anni trascorsi dal finale della stagione precedente prima di stabilirsi nella città innevata di Iron Lake.

Grazie al trailer del revival di Dexter e ad altre anticipazioni, sappiamo che in questo luogo Dexter ha vissuto ad iron Lake sotto lo pseudonimo di Jim Lindsay, lottando per sopprimere il suo lato oscuro, mentre ha iniziato anche una relazione con il capo della polizia, Angela (Julia Jones).

La nuova stagione, intitolata Dexter: New Blood, sarà composta da soli 10 episodi, quindi è anche logico che la storia si estenda in un arco temporale più breve rispetto alle precedenti stagioni, che erano composte da 12 episodi.