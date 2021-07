Dexter 9: il trailer svela la data di uscita del revival con Michael C. Hall

Ecco il primo atteso trailer della nona stagione di Dexter, il revival con Michael C. Hall che riscriverà il finale della serie, in cui viene rivelata anche la data di uscita.

Dopo un finale poco gradito ai fan, Dexter 9 sta per arrivare: la nuova stagione del revival rimescolerà le carte in tavola e il trailer con Michael C. Hall svela la data di uscita, il 7 novembre negli USA, su Showtime. La nona stagione si intitola Dexter: New Blood.

I nuovi episodi torneranno a raccontare le gesta dell'insospettabile serial killer Dexter Morgan dieci anni dopo la fine della sua storia, quando è scomparso durante un uragano. Adesso Dexter si fa chiamare Jim Lindsay e ha intrapreso una nuova esistenza lavorando come commesso in una cittadina dell'Upstate New York in cui sembra essersi integrato perfettamente. Ma quando il suo passato tornerà a bussare alla porta, l'urgenza di tornare a uccidere potrebbe mettere a rischio tutto.

Dexter: New Blood sarà una miniserie composta da dieci episodi che darà un seguito alle otto stagioni della popolare serie tv. Lo show darà un nuovo finale per Dexter Morgan oppure, se avrà successo, potrebbe addirittura segnare una nuova ripartenza per la serie.

Confermato il ritorno di Jennifer Carpenter nei panni della sorella (morta) di Dexter e John Lithgow in quelli del Trinity Killer. Sia Carpenter che Lithgow dovrebbero apparire in flashback poiché Dexter 9 non riscriverà il canone originale dello show come hanno fatto altri revival recenti (Roseanne e Will & Grace, ad esempio). Nel cast di Dexter Julia Jones, Alano Miller, Johnny Sequoyah, Jack Alcott e Clancy Brown. Clyde Phillips, che si è occupato delle prime quattro stagioni, tornerà in veste di showrunner e produttore esecutivo insieme a Michael C. Hall, John Goldwyn, Sara Colleton, Marcos Siega, Bill Carraro e Scott Reynolds.