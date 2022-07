Dexter, Michael C. Hall sul futuro della serie: "Mai dire mai"

Dexter è recentemente tornato in tv con un revival sequel, ma potrebbe esserci altro in programma per il personaggio? Michael C. Hall non lo esclude del tutto.

Il protagonista di Dexter Michael C. Hall ha voluto lasciare una porticina aperta per un possibile ritorno nei panni del celebre protagonista della serie di Showtime, sebbene secondo lui la storia si sia conclusa come doveva.

Lo avevamo recentemente visto indossare di nuovo i panni di Dexter Morgan in Dexter: New Blood, un revival che ha voluto fornire una chiusura alla serie tv sviluppata da James Manos Jr. nell'ormai lontano 2006, e che aveva chiuso i battenti nel 2013 senza portare davvero a compimento l'arco narrativo del suo protagonista, come ha osservato lo stesso Hall.

Per questo si è deciso di tornare davanti alla telecamera... Ma potrà accadere di nuovo?

"Ho imparato che 'Mai dire mai' è la risposta a tutto, sapete" ha raccontato l'attore ai microfoni del podcast Lipps Service "Lo show si è concluso in maniera piuttosto definitiva con questa nuova stagione, e non ho un calendario su cui segnare una possibile data in cui potrò far finta di tornare a interpretare il personaggio come facevo prima".

Detto questo, Hall è piuttosto soddisfatto di come stanno le cose al momento: "Sono orgoglioso di quanto fatto, e sono lieto di poter essere tornato sullo schermo e aver avuto l'opportunità di rivisitare il personaggio e dare allo show la chiusura di cui aveva bisogno... Credo. Non so, ma ci si sente piuttosto bene ad essere liberi"

E voi, cosa ne pensate?