Dexter 9: ecco il primo teaser trailer della nona stagione

Il primo teaser trailer della di Dexter 9 è stato rilasciato su Twitter. Il revival è di fatto una nona stagione che vedrà il ritorno nel cast di Michael C. Hall. Al contrario, a non tornare sarà John Cusack, sostituito da Clancy Brown nei panni del villain della serie.

Il primo teaser della nona stagione di Dexter mostra semplicemente una scure piantata su un tronco d'albero tagliato e un fuoco scoppiettante alle sue spalle. Tanto è bastato per emozionare i fan di tutto il mondo e per alimentare la loro curiosità attorno al revival della serie che ruota attorno al personaggio di Dexter Morgan, all'apparenza un tranquillo e metodico tecnico della polizia scientifica di Miami ma, in realtà, un feroce e spietato serial killer.

Michael C. Hall e Jennifer Carpenter in Dexter

A ottobre, è stato annunciato il ritorno di Dexter in una miniserie da 10 episodi. Le riprese del revival di Dexter hanno avuto inizio a gennaio e si sono caricate dell'ardua impresa di riscattare il finale di serie, considerato come uno dei più deludenti nell'intero universo seriale.

A proposito del suo ritorno nei panni di Dexter Morgan in Dexter 9, in una recente intervista con NME, Michael C. Hall ha dichiarato: "Non vedo l'ora di tornare nei panni di Dexter. Non so davvero cosa aspettarmi, dato che non sono mai tornato a uno stesso lavoro a distanza di tutto questo tempo. Mi interessa molto capire cosa diavolo sia successo al personaggio. Aspettavo soprattutto che venisse presentata una storia che sentivo la necessità di dover raccontare. C'erano altre proposte e altre idee ma questa è stata la prima che abbiamo voluto sviluppare".