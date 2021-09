Dexter 9, il nuovo trailer del revival è ad alta tensione

Dexter 9, nuova stagione revival della storica serie Showtime, si svela con un nuovo trailer ad alta tensione. Un trailer lungo che anticipa quello che ci aspetta nei nuovi episodi e la nuova vita di Dexter Morgan (Michael C. Hall) dopo il finale di serie che ha lasciato insoddisfatti quasi tutti.

In Dexter: New Blood questo il titolo ufficiale della nuova stagione, Dexter Morgan si è trasferito in una piccola cittadina dello stato di New York, Iron Lake. Il trailer si apre con una sequenza di scene frizzanti come l'arietta invernale che si respira nella nuova location della serie: l'ex collaboratore della polizia di Miami e serial killer trascorre le sue giornate con la sceriffa locale, Angela (Julia Jones), lavora nel suo negozio, fa il simpatico, balla, si diverte. Insomma, nasconde bene la sua vera personalità. La scomparsa di un bambino e altri eventi misteriosi, però, stravolgeranno la nuova vita di Morgan, che si ritroverà inevitabilmente coinvolto. A giudicare dalle scene nel trailer, la situazione non sarà più così tranquilla e idilliaca.

Recentemente il cast e gli autori di Dexter hanno sottolineato che Dexter 9 sarà un sequel della serie originale ma al tempo stesso avrà un'impostazione diversa, sia dal punto di vista visivo che narrativo. Soprattutto, non aspettiamoci che sia dedicato troppo spazio a spiegare cosa è successo dopo il finale di Dexter.

"Non perderemo troppo tempo in flashback o cose del genere per spiegare dove è stato Dexter finora. Riteniamo che abbia girato molto, come un nomade, e che abbia cercato di adeguarsi ad una vita apparentemente normale"

Dexter 9 uscirà a novembre su Showtime.