Detective Pikachu: al Comic-Con 2019 un evento dedicato al film!

Detective Pikachu sarà protagonista di un evento speciale in programma al San Diego Comic-Con 2019.

Warner Bros. ha infatti annunciato che i fan del film con protagonista Ryan Reynolds e del mondo dei Pokémon potranno vivere un'esperienza davvero speciale dal 17 al 21 luglio, giorno in cui il lungometraggio sarà disponibile in formato digitale.

L'evento dedicato a Detective Pikachu permetterà ai visitatori di immergersi nella vita di Ryme City, la città dove si svolgono gli eventi al centro del film, scattando foto ricordo negli ambienti immersivi dove saranno presenti anche molti personaggi apparsi nel progetto live-action.

Warner Bros. Entertainment ha infatti annunciato che tra gli spazi ricreati per l'evento ci saranno il paesaggio illuminato dalle luci al neon, il mercato di Ryme City, oggetti di scena e un'infinity room. I fan potranno inoltre vincere dei premi e incontrare anche Detective Pikachu!

Il film, con protagonisti Ryan Reynolds e Justice Smith, inizia quando il geniale detective privato Harry Goodman scompare misteriosamente, costringendo il figlio di 21 anni Tim a scoprire cosa sia successo. Ad aiutarlo nelle indagini l'ex compagno Pokémon di Harry, il Detective Pikachu: un adorabile, esilarante e saggio super-investigatore che sorprende tutti, persino se stesso. Avendo scoperto che i due sono equipaggiati per comunicare tra loro in modo singolare, dato che Tim è l'unico essere umano in grado di parlare con Pikachu, uniscono le loro forze in un'avventura elettrizzante per svelare l'intricato mistero. Si trovano così ad inseguire gli indizi lungo le strade illuminate al neon di Ryme City, una moderna e disordinata metropoli dove umani e Pokémon vivono fianco a fianco in un iperrealistico mondo live-action. Qui incontreranno una serie di Pokémon, scoprendo una trama sconvolgente che potrebbe distruggere la loro coesistenza pacifica con gli umani e minacciare l'universo stesso dei Pokémon.