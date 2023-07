Detective Knight, la trilogia con Bruce Willis da stasera su Sky Cinema e in streaming su Now: Trame e cast

Da stasera 6 luglio, per tre giovedì consecutivi, Sky Cinema e Now proporranno, la trilogia del Detective Knight con Bruce Willis

Stasera 6 luglio, alle 21:15 su Sky Cinema e in streaming solo su Now, inizia un ciclo, in onda per tre giovedì consecutivi, dedicato alla trilogia del Detective Knight, interpretato da Bruce Willis. L'evento è particolarmente emozionante perchè rappresenta l'ultima serie cinematografica interpretata dall'attore prima del ritiro dal mondo del cinema dopo che gli è stata diagnosticata l'afasia. Ecco le trame e il cast dei lungometraggi.

Detective Knight - La notte del giudizio: una scena del film

Detective Knight - La notte del giudizio

Il primo dei tre film, Detective Knight - La notte del giudizio sarà su Sky e NOW da giovedì 6 luglio.

Trama

Mentre la città di Los Angeles si prepara per Halloween, rapinatori armati e mascherati feriscono gravemente il partner di Knight (Lochlyn Munro) in una sparatoria a seguito di una rapina. Con Knight all'inseguimento, i banditi fuggono da L.A. per New York, dove il passato oscuro del detective si scontra con il suo attuale caso e minaccia di fare a pezzi il suo mondo... a meno che la redenzione non lo reclami.

Cast

Nel cast accanto a Bruce Willis troviamo anche Lochlyn Munro, Jimmy Jean-Louis, Corey Large, Michael Eklund, Trevor Gretzky, Keeya King, Miranda Edwards, Beau Mirchoff e Johnny Messner.

Detective Knight - Giorni di fuoco

Il secondo capitolo della trilogia action, Detective Knight - Giorni di fuoco, arriverà su Sky e NOW da giovedì 13 luglio.

Trama

Il detective Knight è a New York. Si ritrova nel bel mezzo di un'evasione guidata da The Christmas Bomber (Paul Johansson), un brutale fanatico i cui discepoli di Babbo Natale stanno terrorizzando la città. Con la promessa della restituzione del suo distintivo in cambio dell'eliminazione dei terroristi, il Cavaliere dagli occhi d'acciaio distribuisce pietà per i giusti... e giustizia spietata per tutti gli altri.

Cast

Nel cast con Bruce Willis anche Stephen J. Eads, Matthew Helderman, Luke Taylor, Sean Patrick O'Reilly, Michelle Meyers, Suman Mallick, Christopher J. Gilker, Johnny Messner.

Detective Knight - Fine dei giochi

Il terzo e ultimo avvincente capitolo Detective Knight - Fine dei giochi, arriverà su Sky e NOW da giovedì 20 luglio,

Trama

L'assegnazione dell'ultimo minuto di Knight al turno dell'Indipendence Day si trasforma in una corsa per impedire a un'ambulanza guidata da uno squilibrato di mettere in pericolo i festeggiamenti della città. L'uomo, vestito da poliziotto con una pistola e un'uniforme rubate, ha un caveau di una banca pieno di motivi per organizzare il suo spettacolo pirotecnico, che colpirà pericolosamente vicino alla casa di Knight.

Cast

Nel cast oltre a Bruce Willis ci sono Johnny Messner, Stephen J. Eads, Sean Patrick O'Reilly, Michelle Meyers, Matthew Helderman, Luke Taylor, Suman Mallick, Christopher J. Gilker, David Gendron, Ali Jazayeri.