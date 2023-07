Detective Knight - La notte del giudizio, la recensione: Bruce Willis in cerca di giustizia

Los Angeles. Quattro uomini mascherati assaltano un camion portavalori pieno di denaro e all'arrivo della polizia ha luogo un violento conflitto a fuoco nel quale il detective Knight e il suo collega Fitz rispondono ai criminali. Proprio Fitz resta gravemente ferito durante la sparatoria, con i rapinatori che infine riescono a trovare la via di fuga.

Detective Knight - La notte del giudizio: una scena del film

Come vi raccontiamo nella recensione di Detective Knight - La notte del giudizio, viene svelata l'identità degli autori del furto: il leader Casey, la testa calda Mercer, il fidato Mike e la bella Sykes, con un passato agonistico a livello professionale. Il quartetto è al servizio di un certo Winna, proprietario di una società di comodo invischiato in loschi giri e già commissionante di diversi colpi in tutto il Paese. Knight, in cerca di vendetta mentre le condizioni del suo partner sono ancora critiche, cerca di scoprire di più ma il suo collegamento poco chiaro proprio con Winna rischia di complicare le indagini, al punto che qualcuno mette anche in dubbio la sua stessa integrità...

Duro a morire

Detective Knight - La notte del giudizio: una scena del film

Dai tempi della storica pentalogia di Die Hard che Bruce Willis non era protagonista di una vera e propria saga e perciò quando uscì la notizia della sua partecipazione a una nuova trilogia la curiosità dei fan era alta, nella speranza che potesse tornare ai fasti della sua gloriosa carriera passata. Speranza vana, più che comprensibilmente dopo la rivelazione della malattia, l'afasia, che ha colpito l'attore da anni, causandone un declino psico-fisico che si è riversato in tutta la sua produzione recente. Ecco così che anche in questo primo capitolo del franchise di Detective Knight, il popolare action-hero si limita a battute striminzite, guardando spesso in camera con uno sguardo perso, lontano ricordo della sua iconica espressività che tanto abbiamo apprezzato in passato. Non che il contorno faccia molto per dargli una mano, dato che ci troviamo davanti a un ennesimo straight-to-video come tanti altri, senza ambizioni di sorta ma con qualche cartuccia in più rispetto alle peggiori produzioni a tema.

Il momento di uccidere

Detective Knight - La notte del giudizio: una scena del film

Dietro la macchina da presa troviamo Edward John Drake, che aveva già collaborato con Willis in diversi b/z-movie come nei fantascientifici Cosmic Sin (2021) e Apex (2021), che cerca di rendere al meglio lo script da lui stesso curato: pur derivativo, l'intreccio narrativo ha un minimo di verosimiglianza e una manciata di personaggi principali e secondari, tra buoni e cattivi, beneficiano di una discreta caratterizzazione e relativo background, dando maggior importanza anche al substrato emotivo della vicenda. Anche il budget è leggermente più elevato della media, o quantomeno sfruttato in maniera più incisiva soprattutto nelle sequenze d'azione che fanno capolino qua e là, con la provvidenziale concomitanza del giorno di Halloween che permette il suggestivo utilizzo di maschere da lupo nelle sequenze più tensive e concitate.

Fino all'ultimo proiettile

Detective Knight - La notte del giudizio: una scena del film

Il problema principale di una pellicola come Detective Knight - La notte del giudizio è che non ha nulla di memorabile e anche nei suoi passaggi più riusciti paga comunque la dozzinalità dell'assunto. Certo, si prova a infondere un minimo di personalità alle figure coinvolte, mettendo motivazioni e situazioni familiari più o meno complesse, ma il leit motiv principale è una semplice copia / incolla di tanti classici del crime, guardante alla solidità dei prototipi senza la voglia, o la possibilità, di prendersi qualche e rischio tra una resa dei conti e l'altra. Ci sarà comunque modo di assistere ad un'auspicabile evoluzione del protagonista nei già realizzati sequel, intitolati rispettivamente Detective Knight - Giorni di fuoco e Detective Knight: Fine dei giochi, dei quali vi torneremo a parlare proprio su queste pagine.