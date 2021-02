Destini incrociati: la vera storia che ha ispirato il film

Destini incrociati è un film del 1999, diretto da Sydney Pollack e interpretato da Harrison Ford e Kristin Scott Thomas, basato su una storia vera risalente al 1982, tratta dal romanzo Random Hearts scritto e pubblicato da Warren Adler nel 1984.

Il romanzo di Adler parla dell'incidente aereo del volo Air Florida 90 del gennaio 1982 nel fiume Potomac, in volo dall'aeroporto nazionale di Washington, D.C. I diritti del film furono ottenuti subito dopo l'uscita del romanzo, tuttavia, lo sviluppo della pellicola rimase in una fase di stallo per più di quindici anni.

Negli anni '80 Dustin Hoffman fu scelto per recitare in questo film ma in seguito si ritirò poiché non gli piacevano le prime bozze della sceneggiatura. Negli anni '90 Kevin Costner fu scelto come protagonista e James L. Brooks sarebbe dovuto essere il regista, ma anche in questo caso tutto andò in fumo a causa di alcune divergenze tra artisti e produttori.

Alla fine, Harrison Ford e il produttore e regista Sydney Pollack mostrarono interesse per il progetto che, finalmente, entrò in produzione prima della fine degli anni '90 grazie all'entusiasmo di Ford che era deciso a raccontare la storia dell'incidente aereo del Air Florida 90.

Destini incrociati fu accolto negativamente dalla critica, Rotten Tomatoes assegna al film una valutazione del 15% sulla base delle recensioni raccolte da 87 critici. Il consenso critico del sito afferma: "Anche Harrison Ford non è riuscito a salvare la trama noiosa e il ritmo lento del film".