Descendant: l’ultima nave schiavista, su Netflix in streaming da oggi

Descendant: l'ultima nave schiavista, il documentario di Margaret Brown sulla brutale tratta degli schiavi africani, sbarca su Netflix in streaming da oggi 21 ottobre 2022.

La documentarista Margaret Brown ("The Order of Myths", "The Great Invisible") torna nella sua città natale di Mobile, in Alabama, per seguire la ricerca e la storica scoperta della Clotilda, l'ultima nave ad arrivare negli Stati Uniti con a bordo un carico illegale di schiavi africani. Dopo un secolo di segreti e ipotesi, la scoperta della nave nel 2019 porta l'attenzione verso una comunità di discendenti di Africatown ritraendola in maniera commovente mentre analizza e cerca di preservare il proprio retaggio in cerca di giustizia.

Locandina di Descendant - L'ultim nave schiavista

Vincitore del premio speciale della giuria al Sundance Film Festival del 2022, Descendant è una produzione Higher Ground e Night Tide in collaborazione con Two One Five Entertainment. Nonostante il commercio degli schiavi fosse vietato da tempo e la fine della schiavitù era ormai prossima, un ricco uomo d'affari bianco scommise, nel 1860, di poter ancora importare schiavi africani fino a Mobile, in Alabama. Così, la nave Clotilda, comandata dal capitano William Foster, riuscì a imbarcare 108 prigionieri, tra cui Charlie Lewis, uno dei fondatori di Africatown. Giunto a destinazione, Foster tentò di distruggere le prove del crimine di cui si era reso responsabile, incendiando e affondando la nave. I resti del relitto, però, sono stati ritrovati nel 2019.