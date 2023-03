Dermot Mulroney ricorda i tempi d'oro delle rom-com, ma qual è la sua preferita tra quelle girate?

C'è stato un momento nel tempo in cui Dermot Mulroney era il re delle rom-com... Ma quale ha preferito realizzare? L'attore prova a rispondere alla domanda, ricordando con nostalgia l'epoca d'oro delle commedie romantiche.

Da Il matrimonio del mio migliore amico (1997) a The Wedding Date - L'amore ha il suo prezzo (2005) Dermot Mulroney ha conquistato e infranto i cuori di una generazione di fan delle commedie romantiche.

E mentre oggi l'attore si appresta a figurare nel nuovo capitolo di una delle saghe horror più amate, Scream VI, ai microfoni di Comicbook ha parlato dei bei tempi in cui il genere rom-com era anch'esso tra i più popolari, ammettendo anche di non saper scegliere tra le due sopra citate, quando gli viene chiesto di farlo.

"Non saprei... Sono così grato per quei due film e tutte le persone con cui ho lavorato per realizzarli. È come quando ti chiedono di scegliere il preferito tra i tuoi figli, non puoi farlo!" afferma.

"Ancora oggi, a volte, non riesco a credere quanto fossero amati quei film, e con quanta passione fossero visti dagli spettatori. Era un periodo davvero magico" continua poi "Immagino che The Wedding Date, che era poco più in là del 2000, rientri a malapena nella categoria, ma si trattava del cinema degli anni'90, quando ancora credevamo nell'amore e nei lieto fine. Quei film sarebbero più difficili da realizzare al giorno d'oggi".

"La gente sta attraversando tempi difficili, è decisamente un po' più cinica. Per non uscirmene con una correlazione un po' troppo ovvia (essendo anche questo un film in cui recita) ora sono titoli come Scream ad andare per la maggiore, proprio per questi motivi, per via del caos e della paura. E i film servono anche a questo".

Scream VI, il cast presenta il nuovo spot: "Vedrete il Ghostface più spietato di sempre"

E a giudicare dal successo di Scream (2022), sembra che Mulroney non abbia tutti... Riuscirà questo nuovo sequel a fare altrettanto? E qual è il futuro delle rom-com al cinema (e in tv)?