Agent Game, la recensione: Mel Gibson in un b-movie senza infamia e senza lode

In una base segreta della CIA si sta tenendo l'interrogatorio di un prigioniero, sospettato di avere legami con il terrorismo e di poter svelare la posizione di un pericoloso attentatore. Questi nega con forza le accuse e proclama la propria innocenza, ma dai piani alti non sentono ragioni e direttamente da Washington arriva l'ordine dal boss Olsen di dare una svolta alle indagini, con qualsiasi mezzo.

Agent Game: Mel Gibson in una scena del film

Come vi raccontiamo nella recensione di Agent Game, non appena compreso che il sospettato potrebbe essere innocente, tra gli agenti atti alla sorveglianza iniziano a serpeggiare scrupoli morali, tanto che l'ufficiale Bill pensa di ritirarsi definitivamente al termine della missione, stanco di fare il lavoro sporco per il proprio Paese. Ma le cose finiscono per il peggio quando il prigioniero viene ucciso dalla agente Visser, che riceve gli ordini direttamente da Olsen, intenzionato a eliminare ogni traccia e a gestire secondo i propri tornaconti la questione. Invia così un team di giovani reclute per ripulire la scena, ma non ha fatto i conti con la determinazione di Harris, un altro degli operativi intenzionato a far venire a galla la verità.

La verità è là fuori

Agent Game: Annie Ilonzeh in una scena

La sceneggiatura di Agent Game è tutta giocata sul confine sottile che lega il bene e il male, prossimi a collimare in situazioni complesse nelle quali bisogna prendere decisioni altrettanto complicate. E non è un caso che emergano echi di false-flag e via dicendo, con la verità pronta a essere insabbiata a seconda dell'opportunità, poco importa quante vittime debbano cadere perché l'opinione pubblica venga rassicurata nelle radicate convinzioni. Dal punto di vista narrativo il film possiede non a caso qualche spunto interessante, pur in una prevedibilità di fondo che si adagia con il procedere dei minuti sull'escalation atta a condurre ad una resa dei conti finale a tutto action: nell'ultima mezzora sparatorie ed esplosioni a go-go caratterizzano la componente ludica dell'operazione e la messa in scena riesce parzialmente a sopperire al basso budget.

All'insegna del carattere

Agent Game: una scena del film action

Sia chiaro, ci troviamo davanti in ogni caso ad un classico b-movie che non ha altre ambizioni se non quella di intrattenere un pubblico senza troppo pretese per la canonica ora e mezzo di visione, ma rispetto a molte altre produzioni omologhe qui ci si diverte più del dovuto, complice anche efficaci scelte di casting che in alcuni dei ruoli chiave possono contare su guest-star di lusso o raffinati caratteristi. La punta di diamante è ovviamente un Mel Gibson che si lascia andare più del solito, almeno rispetto ad altre recenti interpretazioni, nelle vesti di carismatico e subdolo villain, ma anche la presenza di Dermot Mulroney come effettivo protagonista e di Jason Isaacs in una parte secondaria garantiscono una buona dose di carisma, riuscendo a rendere parzialmente interessanti personaggi a potenziale rischio inflazione.

Ad ogni costo

Agent Game: Annie Ilonzeh in una scena del film

Interessante soprattutto la parte nella quale Olsen fa una sorta di test attitudinale alle giovani reclute, idealmente carne da macello negli eventi a venire: risorse, non agenti, e in tal modo ampiamente sacrificabili da chi schiaccia i bottoni nelle stanze del potere. Nessuno è al sicuro in Agent Game, e questo gioco di spie e contro spie segue una logica del tutto contro tutti che raggiunge l'apice nella già citata sparatoria conclusiva, ad alto tasso di adrenalina. Innocenti o colpevoli non ha più importanza quando giusto e sbagliato vengono decisi a tavolino: il film non ha ovviamente aneliti sociologici o introspettivi di sorta, e tutto è tagliato volutamente in maniera netta, ma la storia pur nelle sue fasi prestabilite riesce a svolgere il compitino senza eccessive complicazioni di sorta, con la noia che non fa mai capolino anche grazie al minutaggio saggiamente limitato. Certamente il muoversi avanti e indietro tra flashback e quant'altro rischia di confondere a tratti le idee, ma prepara il campo all'epilogo che verrà (già anticipato dal prologo) senza pur lasciare molto spazio a roboanti colpi di scena.