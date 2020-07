Dermot Mulroney su Charlie Sheen "Quella volta che si arrampicò mezzo nudo su un balcone"

Dermot Mulroney ne ha di episodi divertenti da raccontare sulla sua carriera, come quella volta in cui Charlie Sheen finì con l'arrampicarsi mezzo nudo per un balcone.

Nel 1988, l'attore che diventerà poi famoso principalmente per il suo ruolo nella rom-com con Julia Roberts, Il Matrimonio del mio Migliore Amico, venne ingaggiato per uno dei suoi primi ruoli di rilievo nel western Young Guns - Giovani Pistole, assieme a Emilio Estevez, Kiefer Sutherland, Lou Diamond Phillips, Casey Siemaszko e Charlie Sheen.

Dermot Mulroney in una scena de I segreti di Osage County

E proprio quest'ultimo, a quanto pare, fece da intrattenimento per la serata rendendola una delle più memorabili per Mulroney.

I giovani attori, infatti, per rilassarsi e divertirsi un po' dopo le riprese, solitamente si recavano nei pub, nei bar e nei ristoranti di Santa Fe - dove stavano girando la pellicola - e si davano abbastanza alla pazza gioia.

"Bevevamo tutti voracemente, in un modo che non credo sia ancora solito per i giovani attori di oggi" spiega Mulroney al Guardian "Credo fossero abbastanza leggendarie quelle bevute". "Presto imparammo a capire chi reggeva meglio di altri gli alcolici, e chi riusciva a contenere gli scandali". Quali scandali? Beh, qualcosa che aveva a che fare con Charlie Sheen e il suo arrampicarsi mezzo nudo per i balconi, ad esempio.

Mulroney offre poi maggiori delucidazioni sul suo rapporto con il bere nel corso della sua carriera, che ammette essere stato un problema solo in "quattro occasioni" (non specifica quali), ma per il resto è sempre stato abbastanza controllato, specialmente sul set: "È un business stressante, è quello che voglio dire. Ogni artista si ritrova in uno stato di particolare stress, anche quando non lo dà a vedere".

Noi, comunque, più di recente, abbiamo avuto modo di ritrovare Derrmot Mulroney nella seconda stagione di Hanna, la serie tv targata Amazon Prime Video.

