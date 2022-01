Denzel Washington ricorda com'è stato vedere suo figlio in Tenet a casa di Christopher Nolan

Denzel Washington, durante un'intervista recente relativa alla promozione di The Tragedy of Macbeth, ha parlato di suo figlio e di Tenet, il film di Christopher Nolan, che la leggenda di Hollywood ha ammesso di aver visto in circostanze piuttosto "strane".

"Sai, è stato veramente molto strano. Prima di tutto siamo andati a casa di Chris, che ce l'ha mostrato nella sua sala cinematografica privata." Ha spiegato Denzel. "E poi mi sono ritrovato lì a guardare mio figlio in un film di Christopher Nolan a casa di Christopher Nolan."

"Stavano succedendo molte cose nello stesso tempo, guardavo mio figlio e pensavo: 'Oddio, parla come me'. Poi dicevo: 'Ma certo che parla come te, idiota, è tuo figlio...'. Insomma, ho provato veramente una moltitudine di emozioni contrastanti... in quanto padre." Ha concluso la star di Flight.

Questa intervista di Denzel Washington, oltre a mostrare quanto supporto sia in grado di fornire il divo hollywoodiano a suo figlio, tocca una tematica universale: la maggior parte dei genitori, almeno una volta nella vita, si spaventa rivedendosi nel proprio figlio, anche se questi momenti, solitamente, non si verificano guardando un film ad alto budget diretto da Christopher Nolan, nella casa dello stesso regista.