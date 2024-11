Denzel Washington ha parlato con Paul Thomas Anderson di un possibile nuovo film

Qualche anno fa, Paul Thomas Anderson aveva dichiarato di essere pronto a girare un nuovo film nel 2020, ma di aver cambiato idea perché si trattava di un progetto troppo "cupo" da realizzare in quel momento, soprattutto durante una pandemia, optando invece per la regia di Licorice Pizza.

Si diceva che il misterioso progetto poi scartato fosse ambientato nella scena jazz degli anni '40 durante Rinascimento di Harlem, e che Denzel Washington fosse stato scelto per il ruolo principale. In un'intervista a Classic FM, Washington conferma che, tra i registi con cui ha parlato di recente, è molto interessato a realizzare la misteriosa collaborazione con Anderson.

Tutto quello che sappiamo sul progetto

"Sono interessato a lavorare solo con i migliori. Così ho trovato Ryan Coogler. Ieri sera ho avuto una conversazione di due ore con Steve McQueen [...] ho avuto una grande conversazione con Paul Thomas Anderson [...] sto parlando dei pezzi grossi, di persone che mi ispirano".

The Equalizer 3: Senza tregua - Denzel Washington in un momento del film

Nel 2018, girava voce che Tiffany Haddish fosse stata scelta per recitare nel film Jazz/Harlem di Anderson. L'attrice ha confermato di aver avuto numerosi colloqui con lui: "Ho parlato con Paul Thomas Anderson al telefono! Voglio dire, ha fatto girare il suo numero di telefono, quindi ho dovuto chiamare. Ho parlato con lui alcune volte e probabilmente lavoreremo insieme".

Hadish ha aggiunto che il progetto che Aderson aveva in mente per lei riguardava l'epoca d'oro del Rinascimento di Harlem di Los Angeles negli anni '40, quando l'Hotel Dunbar nel centro-sud di Los Angeles era il fulcro di una fiorente scena artistica e musicale afroamericana.

Haddish ha poi spiegato a IndieWire come potrebbe essere il progetto: "Avete presente come hanno fatto Harlem Nights? Mi sono detta: 'E se facessimo 'South Central Nights'. Come era South Central? Come L.A. era un posto dove si poteva venire ed essere liberi, ma era ancora molto segregato, sarebbe interessante analizzarne le relazioni interpersonali, interrazziali e le varie dinamiche di questo tipo".

Macbeth: Denzel Washington in un primo piano

In passato Anderson ha dichiarato che uno dei suoi autori preferiti è Chester Himes. Il suo "Rabbia ad Harlem" potrebbe essere usato come base per il film. Anche la trama del romanzo di Hines è ambientata ad Harlem durante l'età del jazz degli anni Quaranta.

Nel frattempo, il regista ha già girato il suo prossimo film, The Battle of Baktan Cross, prodotto dalla Warner Bros, ed è attualmente in fase di post-produzione. Il film, la cui data di uscita è stata recentemente fissata per l'agosto 2025, è interpretato da Leonardo DiCaprio.