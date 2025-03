Denzel Washington: dopo il successo a Broadway interpreterà Otello anche al cinema

L'adattamento del classico di William Shakespeare è stato un successo a Broadway per l'attore Premio Oscar, e ora si pensa a un adattamento per il cinema

Otello ha appena debuttato a Broadway, dove ha ottenuto un grande successo di pubblico, ma si parla già del possibile adattamento cinematografico, sempre con Denzel Washington protagonista.

L'attesissimo spettacolo con Washington e Jake Gyllenhaal ha celebrato la sua apertura ufficiale domenica. L'anno scorso, Washington aveva raccontato all'emittente australiana Today di una serie di progetti in cantiere. L'Otello di Broadway era uno di questi, così come la sua versione cinematografica.

Il regista dell'opera, Kenny Leon, ha dichiarato all'Hollywood Reporter, sul red carpet della premiere di Otello, che ci sono già delle discussioni in corso per adattare l'opera in un film. Leon, che ha lavorato con Washington in tre progetti (A Raisin in the Sun, Barriere), ha aggiunto che spera che anche Gyllenhaal possa esserci: "Lo spero, assolutamente, è quello che spero accada".

Perché l'opera di Shakespeare è ancora attuale

The Equalizer 3: Senza tregua - Denzel Washington in un frame

Questa nuova versione dell'opera di William Shakespeare, ambientata in un futuro prossimo, vede lo Iago di Gyllenhaal manipolare il protagonista di Washington facendogli credere che sua moglie Desdemona (Molly Osborne) abbia una relazione clandestina, portando alla tragedia. "È importante per i giorni nostri perché, da centinaia di anni, stiamo ancora facendo i conti con noi stessi. L'umanità sta ancora lottando con se stessa", ha detto Leon a proposito dell'attualità dello spettacolo. "Questo spettacolo parla di amore puro, ma anche di ciò che accade all'amore puro quando vengono sparse voci, bugie e gelosia. E tutto questo è attuale per ogni generazione".

Macbeth: Denzel Washington in una sequenza

Il regista ha dichiarato di non sapere ancora come verrà realizzato l'adattamento per il cinema di Otello, perché si tratta di "due forme d'arte diverse". Ma a prescindere dall'approccio teatrale o cinematografico, la storia "deve raccontare la stessa verità". Quindi, per il momento, "stiamo cercando di portare avanti prima questo", ha detto Leon. Denzel Washington aveva già portato Shakespeare al cinema con l'adattamento del Macbeth di Joel Coen.

Da quando lo spettacolo è stato presentato in anteprima, Otello ha fatto la storia del botteghino. Alla sua seconda settimana, lo spettacolo ha battuto il record di incasso settimanale per un'opera teatrale di Broadway, guadagnando 2,8 milioni di dollari.