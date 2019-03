Denzel Washington e Frances McDormand in Macbeth, film di Joel Coen

Denzel Washington e Frances McDormand saranno tra i protagonisti di MacBeth, il nuovo adattamento della tragedia shakespeariana che verrà diretto da Joel Coen.

Al centro della storia portata sul grande schermo ci sarà un lord (Washington) che viene convinto da tre streghe che il suo destino è diventare il re della Scozia. Con l'aiuto dell'ambiziosa moglie (McDormand), Macbeth, pronto a tutto, prova quindi a salire al trono.

Joel Coen si occuperà anche della sceneggiatura e sarà impegnato alla regia per la prima volta senza la collaborazione del fratello Ethan, da sempre suo patner sul lavoro.

Tra i produttori ci sarà anche Scott Rudin, mentre A24 si occuperà della distribuzione del lungometraggio. Secondo quanto riporta Variety, le riprese di Macbeth dovrebbero iniziare entro la fine del 2019, al termine dell'impegno di Denzel Washington sul set di Little Things.

Il premio Oscar, inoltre, ritornerà dietro la macchina da presa per realizzare Journal for Jordan, con protagonista Michael B. Jordan.

Frances McDormand e Joel Coen: 'Il nostro segreto? Avere ancora storie da raccontarci'