Denzel Washington shock: "Non guardo più film, sono stanco del cinema"

L'attore, due volte Premio Oscar, ha ammesso in una nuova intervista che ormai non va più al cinema a guardare film e di essere stanco di quel mondo

Denzel Washington nel corso di una video-intervista concessa a GQ con Spike Lee, regista di Highest 2 Lowest, e il co-protagonista A$AP Rocky, ha rivelato sorprendentemente di non guardare più film.

Il due volte vincitore dell'Oscar ha ammesso infatti che forse è perché ne ha girati troppi e ormai ne ha abbastanza di quel mondo. Washington ha all'attivo oltre 40 film girati nel corso di una lunghissima carriera iniziata oltre 40 anni fa, precisamente nel 1981 con Carbon Copy.

"Non guardo più film. Davvero, non ne guardo più", ha ammesso Washington. "Sono sincero con te! Non guardo film! Non vado al cinema. Sono stanco dei film", ha continuato la star con una sincerità disarmante. Quando Spike Lee ha chiesto all'amico quanti film avesse girato, l'attore ha risposto: "Troppi. Credo 50!".

Denzel Washington aveva già ammesso: "Gli Oscar non mi interessano"

Highest 2 Lowest segna la quinta collaborazione tra Washington e Lee dopo Mo' Better Blues (1990), Malcolm X (1992), He Got Game (1998) e Inside Man (2006). L'attore è stato candidato all'Oscar come miglior attore per Malcolm X, un premio che secondo Lee avrebbe dovuto vincere. Non che Washington miri ai premi. All'inizio dell'estate è diventato virale per aver affermato che nessuna delle sue scelte recitative nella sua carriera ha a che fare con la possibilità di vincere premi.

"Non lo faccio per gli Oscar. Non mi interessano queste cose", ha dichiarato Washington nel podcast Jake's Takes. "Faccio questo lavoro da molto tempo e ci sono state volte in cui ho vinto e non avrei dovuto vincere, e altre in cui non ho vinto e avrei dovuto vincere. Gli uomini assegnano il premio. Dio assegna la ricompensa".

L'attore ha continuato: "Non mi interessano molto gli Oscar. La gente mi chiede: 'Dove lo conservi?'. Beh, accanto all'altro. Non mi sto vantando! Ti sto solo dicendo come la penso. Nel mio ultimo giorno di vita, gli Oscar non mi serviranno a nulla".

Highest 2 Lowest: Denzel Washington in metro

Di cosa parla il nuovo film Highest 2 Lowest

Scritto da William Alan Fox, Highest 2 Lowest è liberamente ispirato ad Anatomia di un rapimento di Akira Kurosawa, storia che segue un uomo d'affari che decide se usare la sua ricchezza per promuovere la sua carriera o salvare la vita di un bambino. Sia Highest 2 Lowest che Anatomia di un rapimento sono reinterpretazioni del romanzo giallo di Ed McBain, Due colpi in uno.

Come detto, il film segna la quinta collaborazione tra Lee e Washington. "Sono contento di averne fatte cinque", ha detto Lee a proposito della collaborazione con l'attore due volte Premio Oscar. Highest 2 Lowest è interpretato anche da Ilfenesh Hadera, Jeffrey Wright, Dean Winters, John Douglas Thompson e dal rapper Ice Spice. Il film uscirà il 5 settembre in streaming su Apple TV+.