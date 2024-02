Denis Villeneuve lascia la regia di The Son, serie HBO con Jake Gyllenhaal

Attualmente impegnato nella promozione di Dune: Parte Due, che ha ricevuto recensioni entusiastiche da parte della critica, Denis Villeneuve ha confermato purtroppo di aver abbandonato la regia di The Son, miniserie HBO con Jake Gyllenhaal protagonista.

Il progetto lo avrebbe riunito per la terza volta con Gyllehaal, che aveva già diretto in Prisoners e Enemy in precedenza: "Amo il progetto. E amo il libro e l'autore. Ha un grande talento. Anche la sceneggiatura dell'adattamento è eccellente, ma sento che al momento non sono in grado di affrontarla".

Villeneuve ha aggiunto che spera che la serie, che ha ottenuto il via libera nel 2016, venga realizzata "da qualcun altro". Non si sa ancora se Gyllenhaal rimarrà coinvolto a questo punto.

La serie è basata sul romanzo del famoso autore norvegese Jo Nesbo. Lo scorso luglio, Villeneuve e il suo team stavano effettivamente esplorando le location per le riprese a Oslo, tra cui l'interno di una prigione.

Gli scioperi sembravano aver messo un freno ai piani di Villeneuve per le riprese, inoltre il regista ha attualmente altri tre progetti in fase di sviluppo: Cleopatra, Rendezvous With Rama e Dune: Messiah, il quale se confermato dovrebbe essere il suo ultimo film del franchise.

Dune: Parte Due, Anya Taylor-Joy fa parte del cast con un ruolo importante

Gyllenhaal, che potrebbe essere ancora coinvolto nella serie, interpreterebbe il ruolo di Lofthus, un detenuto evaso e dipendente dagli oppioidi in fuga dalla legge che non riesce a ricordare il suo passato.