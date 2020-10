Jake Gyllenhaal star della serie The Son, diretta da Denis Villeneuve

L'attore Jake Gyllenhaal collaborerà nuovamente con il regista Denis Villeneuve in occasione della serie The Son, tratta dall'omonimo romanzo.

HBO ha dato il via libera alla produzione dell'adattamento televisivo che potrà contare sul team che ha portato al successo Westworld.

The Son racconterà una storia di vendetta ambientata nel mondo della corruzione di Oslo. La sceneggiatura sarà firmata da Lenore Zion e nel team della produzione ci saranno Jake Gyllenhaal, Denis Villeneuve che non limiterà il suo impegno solo alla regia, i creatori di Westworld Jonathan Nolan e Lisa Joy, Athana Wickham, Nesbø, Niclas Salomonsson, Svetlana Metkina, Gary Michael Walters, e David e Michel Litvak.

Francesca Orsi, responsabile della programmazione di HBO, ha dichiarato: "Jonah e Lisa sono una forza creativa formidabile e siamo entusiasti all'idea di collaborare ancora con loro, oltre che con Leonore, per adattare il romanzo di Jo Nesbø. Denis è un maestro nell'intrecciare delle narrazioni visivamente squisite e uniche, Jake è un attore di talento e un produttore il cui lavoro spesso attraversa un terreno provocatorio e coinvolgente e, ovviamente, lui e Denis hanno collaborato in modo brillante in passato".

Jake Gyllenhaal sembra abbia dato il via al progetto dopo aver letto il romanzo, suggerendolo poi a Denis Villeneuve. L'obiettivo era inizialmente di realizzarne un film, decidendo successivamente di adattarlo per HBO dando vita a una serie limitata.