Demolition Man, Sylvester Stallone: "Ecco i due stunt più pericolosi della mia carriera"

In una video intervista pubblicata da GQ, Sylvester Stallone ha analizzato tutti i suoi personaggi maggiormente iconici e ha indicato nel detective John Spartan di Demolition Man, il personaggio con il quale ha eseguito gli stunt in assoluto più pericolosi.

Stallone è una vera e propria star del cinema action degli anni '80 e dei primi anni '90 e proprio nel film diretto da Marco Brambilla ha realizzato le acrobazie più rischiose di tutta la sua carriera, come lui stesso ha ricordato.

Gli stunt pericolosi di Demolition Man

Una scena del film con Sly che ha richiesto uno stunt pericoloso è quella in cui Spartan viene afferrato da una pinza robotica. Secondo Stallone, quella scena gli è rimasta impressa perché qualcosa nella meccanica può andare storto e la forza di quelle pinze, se dosata male, avrebbe potuto fargli molto male.

Primo piano di Sylvester Stallone in Sly

L'altra scena è quella in cui Spartan si ritrova in una vasca trasparente che si riempie di liquido; secondo Stallone, non esisteva un vero modo per uscire da quel contenitore chiuso se qualcosa fosse andato storto: "Mi hanno congelato all'inizio e mi hanno messo in questa vasca rotonda" ha spiegato Sly "Plexiglass spesso, non lo avresti rotto nemmeno con una mazza. E hanno iniziato a versare olio caldo, e si riempiva, si riempiva fino a qui [indica il mento]".

Stallone prosegue nel racconto: "Doveva staccare. Se fosse andata oltre i 30 secondi, sarebbe arrivata fin qui [indica il naso], e non potevi uscire perché il coperchio era imbullonato. E avevo un paio di tizi seduti lì con mazze e accette. E io dico: ora che la scena è finita, perché non provate ad aprirla? E naturalmente l'hanno colpita 20 volte, non sono riusciti a romperla. Quindi è stato pazzesco".

Il successo di Demolition Man

Nonostante non abbia raggiunto i livelli di exploit di Rocky e Rambo, Demolition Man, con Wesley Snipes e Sandra Bullock nel cast, rimane uno dei grandi successi di pubblico di Sylvester Stallone, con un incasso di 159 milioni di dollari in tutto il mondo.

La storia è quella di John Spartan (Sylvester Stallone), un detective che viene risvegliato da un periodo di congelamento per dare la caccia ad uno spietato criminale.