Demi Moore: "Ho cambiato me stessa per ognuno dei miei tre mariti"

Demi Moore si confessa ammettendo di aver cambiato se stessa per compiacere i suoi tre ex mariti, ma la cosa non ha funzionato.

Demi Moore si confessa svelando di aver cambiato se stessa per ognuno dei suoi tre mariti adattandosi alle persone con cui aveva deciso di stare insieme per la vita prima che le circostanze mutassero la sua prospettiva.

La confessione è arrivata nel corso della trasmissione di Sirius XM The Jess Cagle Show. La 57enne Demi Moore è stata sposata tre volte: la prima col musicista Freddy Moore, dal 1981 al 1985, la seconda con Bruce Willis dal 1987 al 2000 e la terza con Ashton Kutcher dal 2005 al 2013.

"Non voglio che suoni come un cliché, ma è un processo che serve a imparare ad amare se stessi. Accertarsi per ciò che si è" ha spiegato la diva di Ghost e Soldato Jane. "Io ho cambiato me stessa così tante volte per cercare di accontentare i desideri altrui. Siamo condizionate dall'idea di fare in modo di essere desiderate, ma nessuno pensa ai nostri di desideri."

Dopo tre matrimoni falliti, Demi Moore è arrivata però a stabilire che "non puoi far funzionare una coppia se non ami e accetti te stessa".

Demi Moore ha raccontato il suo passato, i suoi drammi e i suoi amori nell'autobiografia Inside Out. Nel libro ha ammesso di essere stata infedele a Freddy Moore la notte prima del loro matrimonio:

"Perché non sono andata dall'uomo con cui stavo per trascorrere il resto della mia vita per esprimergli i miei dubbi? Perché non riuscivo ad ammettere a me stessa che mi stavo sposando per allontanare il dolore per la morte di mio padre. Perché sentivo che non c'era spazio per chiedermi in che cosa mi stavo imbarcando. Non potevo sfuggire al matrimonio, ma potevo sabotarlo".

Con Bruce Willis, Demi Moore ha avuto tre figlie, Rumer, 31, Scout, 29, e Tallulah, 26. L'attrice si dichiara orgogliosa del modo in cui lei e Willis hanno gestito la separazione fino a diventare una famiglia allargata, come dimostrano le foto di Demi Moore e bruce Willis insieme durante la quarantena.

Quella con Ashton Kutcher, 42, si è rivelata l'unione più travagliata. Per compiacere il marito, Demi Moore avrebbe accettato rapporti a tre e avrebbe abbandonato la sua sobrietà, ma anche quel rapporto oggi è ormai alle spalle.