Demi Moore nuda e perfetta a 56 anni sulla copertina di Harper's Bazaar

Demi Moore è nuda sulla nuova copertina di Harper's Bazaar, dove mostra un corpo perfetto a 56 anni suonati, ma è ancora più disinibita nello speciale a lei dedicato, dove racconta i più intimi segreti, poco prima della pubblicazione del libro di memorie.

Un numero di ottobre che scotta per il magazine Harper's Bazaar, che ha deciso di dedicare la cover alla bellezza senza tempo di un'icona come Demi Moore. Un enorme cappello fucsia e un bracciale di diamanti: solo questo "copre" il corpo nudo della diva a bordo piscina, perchè in occasione dell'intervista - per pubblicizzare il libro biografico Inside Out che arriverà nelle librerie americane il prossimo 24 settembre - con l'attrice e scrittrice Lena Dunham, Demi Moore ha deciso di rivelare tutto, ma proprio tutto di se stessa, compresa la forma fisica invidiabile.

"Ho raccontato tutto" scrive anche lei su Instagram, condividendo la cover e alcuni scatti realizzati per Harper's Bazaar, e in effetti, con l'amica Lena Dunham, non tralascia assolutamente niente, da un'infanzia finita troppo presto, dalle dipendenza da farmaci, droga e alcol, dalla maternità, che reputa l'esperienza più importante e profonda della sua vita, fino alla ricaduta nei vizi alla soglia dei 40 anni, del travolgente storia d'amore con Ashton Kutcher che scandalizzò il mondo, fino a un ritrovato equilibrio oltre la soglia dei 50 anni.

L'occasione, insomma, è davvero di quelle speciali per Demi Moore che, a 28 anni da quella foto senza veli, incinta di 7 mesi - era il 1991, fu Annie Leibovitz a scattare per Vanity Fair l'immagine ritenuta una delle 100 più importanti di tutti i tempi dalla classifica del TIME - torna nuda e bellissima su una copertina.