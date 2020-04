Demi Moore e Bruce Willis: la figlia svela perché i due sono in quarantena insieme

Scout Willis ha rivelato il motivo per cui i suoi familiari, inclusi i genitori Bruce Willis e Demi Moore, divorziati da tempo, stanno trascorrendo la quarantena insieme in Idaho.

A 20 anni dal divorzio, sono apparse su Instagram le foto di Demi Moore e Bruce Willis in quarantena insieme con le tre figlie, i cani e gli altri parenti. Le foto hanno dimostrato che i due ex sarebbero in ottimi rapporti, ma non è passato inosservato il fatto che l'attuale moglie di Bruce Willis, Emma Heming, sia rimasta da sola a Los Angeles con le loro due figlie.

A svelare il motivo di tale scelta è stata una delle tre figlie di Willis e Demi Moore, Scout Willis, in un podcast. Secondo Us Weekly, Scout avrebbe rivelato che la sua matrigna e le sue sorellastre non hanno potuto mettersi in viaggio da Los Angeles a Sun Valley, Idaho:

"La mia matrigna stava per venire qui con le mie sorelline. Ma una delle mie sorelle... ha trovato una siringa al parco e si è punta un piede." Così Emma Heming ha deciso di restare a Los Angeles in attesa dei risultati delle analisi, mentre Bruce Willis era già partito per l'Idaho. "Poi la situazione viaggi si è fatta più complicata e la mia matrigna è rimasta bloccata a Los Angeles."

Emma è rimasta in contatto con le tre figlie acquisite via social media. Su Instagram ha commentato i post di Tallulah Willis e Demi Moore, compresa la foto di famiglia in cui indossano pigiami a righe bianchi e verdi scrivendo: "Non molti sono in grado di indossare quel colore. Avete un bell'aspetto, squadra!"