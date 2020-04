Demi Moore e Bruce Willis: quarantena insieme ai figli a 20 anni dal divorzio

Demi Moore e Bruce Willis sono tornati insieme, ma solo per la quarantena. I due hanno deciso di passare l'isolamento con le figlie ed i loro compagni, il tutto accompagnato da simpatici scatti pubblicati su Instagram.

Divorziati da circa 20 anni, Demi Moore e Bruce Willis sono stati tra le coppie più amate di Hollywood e anche dopo la separazione i loro rapporti sono sempre stati buoni. Oggi, che la pandemia ci costringe a rimanere chiusi in casa, Demi e Bruce hanno deciso di passare insieme questo periodo di isolamento. A rivelarlo è stato un post su Instagram della figlia Tallulah

Nella foto, Tallulah Willis, che oggi ha 26 anni, immortala il padre e la madre sorridenti, con loro anche la sorella Scout, che ha 28 anni ed il suo compagno, Dillon Buss. Nella foto la famiglia allargata ha deciso di coordinarsi nell'outfit, tutti vestiti con un pigiama a righe orizzontali verdi e bianche. Le t-shirt sono a girocollo, i pantaloni lunghi, un look quasi da Banda Bassotti, volendo sottilineare, in maniera simpatica il lockdown a cui ci ha costretto il Coronavirus. Anche i numerosi cani, che compaiono nelle storie Instagram di Dillon Buss, sono stati vestiti come il resto della famiglia. "neutrale caotico" è il commento che Tallulah ha aggiunto al postdi Instagram.

Dopo il divorzio, Bruce Willis ha sposato Emma Heming, con cui ha avuto due figlie, mentre Demi Moore ha sposato Ashton Kutcher dal quale ha divorziato nel 2011. Nella sua autobiografia l'attrice ha raccontato come la loro separazione alla fine, dal punto di vista umano, abbia giovato al loro rapporto "All'inizio non è stata facile, ma siamo riusciti a trasformare il cuore della nostra relazione, il cuore di ciò che ha creato la famiglia, in qualcosa di nuovo che ha dato alle ragazze un ambiente amorevole. Ci siamo sentiti più connessi rispetto a prima del divorzio".