Demi Lovato: 'Usare il pronome they/them era estenuante'

L'attrice e cantante statunitense Demi Lovato ha parlato della difficoltà di far comprendere agli altri come fosse non binaria, ma adesso è tornata a utilizzare anche il pronome she/her.

Dopo aver annunciato con un post su Instagram nel 2021 di essere non binaria, Demi Lovato continua a lavorare sulla propria identità. In una recente intervista ai microfoni di GQ Hype Spain l'attrice e musicista americana ha spiegato di essere tornata a utilizzare i pronomi she/her per una motivazione ben precisa.

"Era estenuante dover educare le persone sul perché mi identificassi con i pronomi they/them. Ecco perché ho deciso di utilizzare anche il pronome femminile, ero molto stanca. Ma è molto importante continuare a diffondere la parola".

Demi Lovato sulle sue dipendenze: "Dopo l'overdose penso raramente alla droga"

La giovane cantante ha riscontrato anche diversi problemi con il suo ultimo tour, legato alla sponsorizzazione dell'ottavo album uscito nel 2022. "Sono così fottutamente malata che non riesco ad alzarmi dal letto. Non posso più farlo. Questo prossimo tour sarà il mio ultimo. Vi amo e vi ringrazio ragazzi" aveva scritto sui social.

Il debutto alla regia di Demi Lovato

Come ha annunciato Variety, Demi Lovato debutterà come regista con Child Star.

A quanto pare Child Star è un documentario che mira a decostruire gli alti e bassi della crescita sotto i riflettori, concentrandosi sulle vite di alcune delle più famose ex star che hanno trovato il successo da bambini, tra cui la stessa Demi Lovato.

Per adesso non sappiamo molto altro riguardo al progetto, se non che Demi Lovato co-dirigerà insieme a Nicola Marsh.